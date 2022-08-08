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Без шансов для горняков. Видео голов и обзор матча Рома - Шахтер 5:0
Украинский клуб не смог одолеть соперника
Фото: ФК Шахтер Донецк
В воскресенье, 7 августа донецкий "Шахтер" провел очередной товарищеский матч в рамках благотворительного турне. Соперником команды Игора Йовичевича стал клуб Серии А "Рома".
Подопечные Жозе Моуринью провели отличную игру и забили 5 голов в ворота "горняков". К сожалению, горняками забить не удалось.
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Товарищеский матч
"Рома" - "Шахтер" 5:0
Голы: Пеллегрини, 18, Манчини, 40, Конопля, 45 (автогол), Дзаньоло, 59, Бове, 87
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