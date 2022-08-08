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Без шансов для горняков. Видео голов и обзор матча Рома - Шахтер 5:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский клуб не смог одолеть соперника

Без шансов для горняков. Видео голов и обзор матча Рома - Шахтер 5:0

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В воскресенье, 7 августа донецкий "Шахтер" провел очередной товарищеский матч в рамках благотворительного турне. Соперником команды Игора Йовичевича стал клуб Серии А "Рома".

Подопечные Жозе Моуринью провели отличную игру и забили 5 голов в ворота "горняков". К сожалению, горняками забить не удалось.

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Товарищеский матч

"Рома" - "Шахтер" 5:0

Голы: Пеллегрини, 18, Манчини, 40, Конопля, 45 (автогол), Дзаньоло, 59, Бове, 87

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Gallardo (Krivbass) (Krivoy Rog)
08.08.2022 в 08:07
Интересно будет на них посмотреть в ЛЧ))
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