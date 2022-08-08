Хомченовский: Первый тайм против Металлиста у нас немного не получился

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о контрольном матче с харьковским "Металлистом" - 1:1, последний спарринг на третьем сборе.

– Первый тайм немного у нас не получился, во втором сыграли уже лучше. В перерыве Юрий Николаевич нашел нужные слова. Хорошо, что удалось сравнять счет на последних минутах. В принципе 1:1 – нормальная игра.

– Как в целом оценишь сборы? Действительно, классные команды были спарринг-партнерами "Кривбасса".

– Да, сборы на то и сборы, чтобы быть тяжелым. Так и нужно: на сборах нужно играть против сильных соперников, чтобы в чемпионате показывать классный футбол. Сейчас несколько дней отдохнем и после этого продолжим готовиться к сезону УПЛ.

– На матче команду снова поддерживали ультрас "Кривбасса". Правда, их было уже больше, чем в матче с "Севлюшем". Насколько чувствуется, что старт сезона уже близок и за вами, скажем так, "присматривают" фанаты?

– Во-первых, огромная благодарность фанатам. Потому что между Кривым Рогом и Ужгородом очень большое расстояние. Поэтому увидеть их здесь – приятная неожиданность. Надеемся, что как можно скорее сможем играть в Кривом Роге при заполненных трибунах. И сделаем все, чтобы их только радовать, – сказал Хомченовский.