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Хомченовский: Первый тайм против Металлиста у нас немного не получился
Команды расписали ничью в контрольном матче
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о контрольном матче с харьковским "Металлистом" - 1:1, последний спарринг на третьем сборе.
– Первый тайм немного у нас не получился, во втором сыграли уже лучше. В перерыве Юрий Николаевич нашел нужные слова. Хорошо, что удалось сравнять счет на последних минутах. В принципе 1:1 – нормальная игра.
– Как в целом оценишь сборы? Действительно, классные команды были спарринг-партнерами "Кривбасса".
– Да, сборы на то и сборы, чтобы быть тяжелым. Так и нужно: на сборах нужно играть против сильных соперников, чтобы в чемпионате показывать классный футбол. Сейчас несколько дней отдохнем и после этого продолжим готовиться к сезону УПЛ.
– На матче команду снова поддерживали ультрас "Кривбасса". Правда, их было уже больше, чем в матче с "Севлюшем". Насколько чувствуется, что старт сезона уже близок и за вами, скажем так, "присматривают" фанаты?
– Во-первых, огромная благодарность фанатам. Потому что между Кривым Рогом и Ужгородом очень большое расстояние. Поэтому увидеть их здесь – приятная неожиданность. Надеемся, что как можно скорее сможем играть в Кривом Роге при заполненных трибунах. И сделаем все, чтобы их только радовать, – сказал Хомченовский.
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