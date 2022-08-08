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Немецкий журналист: Трансфер Мудрика в Байер не состоится

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский вингер останется в "Шахтере"

Немецкий журналист: Трансфер Мудрика в Байер не состоится

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Переход вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика в "Байер", судя по всему, не состоится. Об этом сообщает немецкий журналист Мануель Фет.

Отмечается, что "горняки" постоянно меняли свою переговорную позицию, поэтому 21-летний футболист вряд ли присоединится к леверкузенскому клубу. У сторон была договоренность несколько месяцев назад, но теперь, кажется, сделки нет.

Ещё в мае Михаил заявил, что "Байер" единственный клуб, куда он хотел бы перейти. С того времени в информационном поле вокруг игрока появилась "Ницца". Люсьен Фавр также хотел бы видеть игрока в своей команде.

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В статье: Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
08.08.2022 в 10:11
Я думаю это ошибка Ахметова, что удержали Мудрика, в ЛЧ с таким составом ловить нечего, гарантированное четвертое место, в ЧУ могут побороться за второе место, но при этом Мудрик и другие футболисты не смогут прогрессировать в таком чемпионате и не факт что кто-то даст следующим летом за него 20 млн Евро. Они могут парню сломать карьеру.
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