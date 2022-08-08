Немецкий журналист: Трансфер Мудрика в Байер не состоится

Переход вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика в "Байер", судя по всему, не состоится. Об этом сообщает немецкий журналист Мануель Фет.

Отмечается, что "горняки" постоянно меняли свою переговорную позицию, поэтому 21-летний футболист вряд ли присоединится к леверкузенскому клубу. У сторон была договоренность несколько месяцев назад, но теперь, кажется, сделки нет.

Ещё в мае Михаил заявил, что "Байер" единственный клуб, куда он хотел бы перейти. С того времени в информационном поле вокруг игрока появилась "Ницца". Люсьен Фавр также хотел бы видеть игрока в своей команде.