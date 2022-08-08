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Кривбасс завершил летний сбор в Закарпатье - игроки получили трехдневный отдых
Команда Юрия Вернидуба провела 4 контрольных матча
Фото: ФК Кривбасс
Криворожский "Кривбасс" завершил двухнедельный сбор, который проходил на Закарпатье. За этот период подопечные Юрия Вернидуба провели 4 контрольных матча, одержав две победы ("Минай" - 3:1, "Севлюш" - 9:0), сыграв вничью с "Металлистом" (1:1) и уступив "Ворскле" (2:3).
В воскресенье, 7 августа красно-белые вернулись в город. Дорога из Ужгорода в Кривой Рог клубным автобусом заняла 15 часов. Тренерский штаб предоставил футболистам три полноценных выходных.
"Кривбасс" возобновит тренировку 10 августа. Этот этап будет последним в рамках подготовки к старту в Премьер-лиге Украины.
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