Кривбасс завершил летний сбор в Закарпатье - игроки получили трехдневный отдых

Криворожский "Кривбасс" завершил двухнедельный сбор, который проходил на Закарпатье. За этот период подопечные Юрия Вернидуба провели 4 контрольных матча, одержав две победы ("Минай" - 3:1, "Севлюш" - 9:0), сыграв вничью с "Металлистом" (1:1) и уступив "Ворскле" (2:3).

В воскресенье, 7 августа красно-белые вернулись в город. Дорога из Ужгорода в Кривой Рог клубным автобусом заняла 15 часов. Тренерский штаб предоставил футболистам три полноценных выходных.

"Кривбасс" возобновит тренировку 10 августа. Этот этап будет последним в рамках подготовки к старту в Премьер-лиге Украины.