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Новичок Вереса: Имел предложения от зарубежных клубов, но приоритетом была игра в Украине
Футболист сразу согласился на предложение ровенчан
Фото: НК Верес
Новичок "Вереса" Александр Лебеденко рассказал о своем переезде в Ровно и поделился ожиданиями от нового сезона УПЛ.
"Много слышал о "Вересе". Дважды играл против ровенчан в сезоне 2020/2021, когда "Верес" и "Альянс" были соперниками в Первой лиге. Игра ровенчан тогда создавала приятное впечатление.
Моему переезду в Ровно в целом поспособствовали многие факторы. Скажу только, что сразу согласился на предложение. У меня были также предложения от зарубежных клубов, но приоритетом для меня была игра в Украине.
Что касается надежд от предстоящего сезона - то, конечно, хотелось бы побольше побед. Буду прилагать максимум усилий для этого", - сказал Лебеденко.
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