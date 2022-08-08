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Новичок Вереса: Имел предложения от зарубежных клубов, но приоритетом была игра в Украине

Премьер-лига
(3 голосов)

Футболист сразу согласился на предложение ровенчан

Новичок Вереса: Имел предложения от зарубежных клубов, но приоритетом была игра в Украине

Фото: НК Верес

Новина українською

Новичок "Вереса" Александр Лебеденко рассказал о своем переезде в Ровно и поделился ожиданиями от нового сезона УПЛ.

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"Много слышал о "Вересе". Дважды играл против ровенчан в сезоне 2020/2021, когда "Верес" и "Альянс" были соперниками в Первой лиге. Игра ровенчан тогда создавала приятное впечатление.

Моему переезду в Ровно в целом поспособствовали многие факторы. Скажу только, что сразу согласился на предложение. У меня были также предложения от зарубежных клубов, но приоритетом для меня была игра в Украине.

Что касается надежд от предстоящего сезона - то, конечно, хотелось бы побольше побед. Буду прилагать максимум усилий для этого", - сказал Лебеденко.

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В статье: Верес (Ровно) Александр Лебеденко
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Источник:
НК Верес

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