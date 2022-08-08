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Йовичевич: В матче с Ромой мы увидели моменты, над которыми нам нужно работать

Премьер-лига
(2 голосов)

Горняки пропустили пять сухих мячей

Йовичевич: В матче с Ромой мы увидели моменты, над которыми нам нужно работать

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итоги матча против "Ромы", в котором горняки проиграли со счетом 0:5.

"Трудный матч. Если мы смотрим по результату, это, конечно, хороший тест для нас. Мы увидели несколько ситуаций, которые идут нам на пользу, а также несколько сегментов, над которыми нам нужно работать. Сравнить составы команд на данный момент очень тяжело – и по бюджету, и по уровню футболистов.

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Первый тайм получился здорово. 30 минут мы очень удачно выходили из-под прессинга "Ромы". У нас получалось то, что мы отрабатывали на тренировках. Думаю, что и "Роме" было сложно найти Дзаньоло и Дибалу между линиями. Первые полчаса Дибалу практически не было видно на поле. Думаю, что пунктуальные ошибки определили матч.

Идти на перерыв при 0:1 и при 0:3 – это разные вещи. Конечно, такая команда как "Рома" при такой атмосфере на трибунах наказывает за каждую ошибку. Во втором тайме у нас достаточно получалось из-за комбинации, но не было конкретики в последней трети поля. Для нас это очень хороший урок, чтобы посмотреть, где мы сейчас, что мы удачно сделали и что не сделали.

"Рома" – физически мощная команда. Они выигрывали единоборства. И они скоро начинают чемпионат. Это еще один маленький нюанс. Будем работать дальше. Я считаю, что матч пойдет в актив, несмотря на результат. Результат не выглядит хорошо, но он не испортит мне настроение. Мы должны знать, с кем и где мы играли, при какой атмосфере.

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Для многих футболистов это новый опыт. Особенно первый тайм пойдет в актив. Но ошибки наших футболистов под давлением соперника определили этот матч.

Мне понравился выход из обороны под прессингом. В такой атмосфере и с таким соперником у нас была смелость выходить из обороны, не боясь ошибиться в своей штрафной. Мы очень легко доходили до третьей зоны. Хорошо играли с мячом и хорошо сужались без мяча, чтобы не проходили проникающие передачи. Да, мастерство имеет очень большое значение, и из-за коротких передач может доходить до моментов, но мы это контролировали в первые полчаса.

В моменте с первым голом можно только отметить мастерство игроков соперника. К тому же у нас не сыграли несколько футболистов: Степаненко, который очень важен, для нашей команды, восстанавливающийся Траоре, Зубков. Еще есть простор для прогресса, но сама идея, которая была в определенных моментах, позволяет думать, что мы можем играть против больших команд.

На этот год "Рома" – абсолютный фаворит в борьбе за Скудетто. Лучше проиграть сейчас, чем позже. Это только может нас сделать сильнее", - сказал Йовичевич в интервью YouTube-канала "Шахтера".

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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