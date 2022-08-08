Срна допустил возможное возвращение Де Дзерби в Шахтер

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна в интервью итальянской прессе рассказал об уходе с должности главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Итальянец не доработал свой двухлетний контракт из-за начала полномасштабной войны россии против Украины.

"Я понимаю его выбор. Роберто – хороший человек, и когда он сказал мне, что хочет расторгнуть контракт, я пообещал ему, что мы встретимся снова. Моя дверь всегда будет для него открыта. Я уверен, что это было не "Прощай", а скорее, "До свидания", - цитирует Срна Calciomercato.

Напомним, что после ухода Де Дзерби новым наставником донецкого клуба был назначен экс-тренер "Днепра-1" хорват Игор Йовичевич.