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Срна допустил возможное возвращение Де Дзерби в Шахтер
Хорват заверил, что его дверь всегда открыта для экс-тренера горняков
shakhtar.com
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна в интервью итальянской прессе рассказал об уходе с должности главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Итальянец не доработал свой двухлетний контракт из-за начала полномасштабной войны россии против Украины.
"Я понимаю его выбор. Роберто – хороший человек, и когда он сказал мне, что хочет расторгнуть контракт, я пообещал ему, что мы встретимся снова. Моя дверь всегда будет для него открыта. Я уверен, что это было не "Прощай", а скорее, "До свидания", - цитирует Срна Calciomercato.
Напомним, что после ухода Де Дзерби новым наставником донецкого клуба был назначен экс-тренер "Днепра-1" хорват Игор Йовичевич.
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