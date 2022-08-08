Тотовицкий: У Шахтера есть игроки, которые могут заменить легионеров

Полузащитник "Шахтера" Андрей Тотовицкий рассказал о своем переходе из "Колоса" и оценил перспективы команды после ухода легионеров.

"Тогда я ехал по тренировке из Коваливки. Сначала мне позвонил мой агент, а потом Дарио Срна. Он сказал, что есть интерес со стороны "Шахтера" и спросил, хочу ли я. Конечно, я согласился, не раздумывая. И так все сложилось, что я очутился в команде.

Это моя родная команда. Все понимают, что играть в "Шахтере" – это совсем другая история, чем играть в "Колосе", при всем уважении к нему. "Шахтер" без бразильцев? Все когда-то заканчивается. Мы понимаем, что такая ситуация, война и все они покинули команду, нашу страну. Для них это небезопасно.

Читайте также Срна допустил возможное возвращение Де Дзерби в Шахтер

Я считаю, что "Шахтер" будет такой же командой, играть с позиции силы. Есть очень хорошие молодые игроки, которые могут заменить легионеров. Плюс опытные игроки также. Моя роль в команде – помочь клубу прогрессировать, показывать свои лучшие качества. Мне есть что доказывать в этой команде", – сказал Тотовицкий.