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Тотовицкий: У Шахтера есть игроки, которые могут заменить легионеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок рассказал о своем переходе в донецкий клуб

Тотовицкий: У Шахтера есть игроки, которые могут заменить легионеров

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Андрей Тотовицкий рассказал о своем переходе из "Колоса" и оценил перспективы команды после ухода легионеров.

"Тогда я ехал по тренировке из Коваливки. Сначала мне позвонил мой агент, а потом Дарио Срна. Он сказал, что есть интерес со стороны "Шахтера" и спросил, хочу ли я. Конечно, я согласился, не раздумывая. И так все сложилось, что я очутился в команде.

Это моя родная команда. Все понимают, что играть в "Шахтере" – это совсем другая история, чем играть в "Колосе", при всем уважении к нему. "Шахтер" без бразильцев? Все когда-то заканчивается. Мы понимаем, что такая ситуация, война и все они покинули команду, нашу страну. Для них это небезопасно.

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Я считаю, что "Шахтер" будет такой же командой, играть с позиции силы. Есть очень хорошие молодые игроки, которые могут заменить легионеров. Плюс опытные игроки также. Моя роль в команде – помочь клубу прогрессировать, показывать свои лучшие качества. Мне есть что доказывать в этой команде", – сказал Тотовицкий.

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В статье: Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк)
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Источник:
MEGOGO СПОРТ

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
08.08.2022 в 17:26
Мы вчера увидели этих игроков. К сожалению пока замены нет.
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