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16 миллионов, три площадки для показа. Детали предложения Setanta касательно показа УПЛ
Официальное заявление от УПЛ
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-Лига сделала официальное заявление, прояснив детали предложения от Setanta относительно показа матчей УПЛ.
"Финансовые условия, которые предложила Setanta Sports - 16,2 млн долларов на 3 сезона (2022/23, 2023/24, 2024/25). Обращаем внимание на то, что это предложение включает в себя расходы на продакшн (изготовление сигнала). Окончательная стоимость изготовления сигнала, учитывая логистические вопросы, связанные с военным положением, соглашается. Ведутся переговоры с подрядчиками. Следует также отметить, что данное предложение включает в себя права на реализацию международных прав на трансляции матчей УПЛ.
В предложении заложены средства, которые Setanta Sports гарантированно выплатить клубам за реализацию международных Медиа-Прав, а в случае повышенного спроса от международных партнеров и дополнительных продаж Медиа-Прав за границу, все полученные средства будут направлены в УПЛ и разделены между клубами-участниками единого пула.
Условия трансляции матчей:
Матчи Чемпионата Украины по футболу будут транслироваться на 3-х площадках:
- OTT платформа Setanta Sports
Подписчикам платформы будут доступны:
- Все матчи в прямом эфире
- Расширены хайлайты всех матчей
Стоимость полного пакета доступа к платформе Setanta Sports, которая будет транслировать все матчи УПЛ в прямом эфире, составит 109 грн. на месяц.
- Линейные каналы Setanta Sports
Зрителям линейных каналов будут доступны:
- Минимум 4 матча в прямом эфире
- 8 матчей в туре в записи
- Youtube канал Setanta Sports
Подписчикам каналов будут доступны:
- 1-2 матча тура в прямом эфире бесплатно
- Эксклюзивные хайлайты матчей УПЛ", - говорится в официальном заявлении.
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