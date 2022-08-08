16 миллионов, три площадки для показа. Детали предложения Setanta касательно показа УПЛ

Украинская Премьер-Лига сделала официальное заявление, прояснив детали предложения от Setanta относительно показа матчей УПЛ.

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"Финансовые условия, которые предложила Setanta Sports - 16,2 млн долларов на 3 сезона (2022/23, 2023/24, 2024/25). Обращаем внимание на то, что это предложение включает в себя расходы на продакшн (изготовление сигнала). Окончательная стоимость изготовления сигнала, учитывая логистические вопросы, связанные с военным положением, соглашается. Ведутся переговоры с подрядчиками. Следует также отметить, что данное предложение включает в себя права на реализацию международных прав на трансляции матчей УПЛ.

В предложении заложены средства, которые Setanta Sports гарантированно выплатить клубам за реализацию международных Медиа-Прав, а в случае повышенного спроса от международных партнеров и дополнительных продаж Медиа-Прав за границу, все полученные средства будут направлены в УПЛ и разделены между клубами-участниками единого пула.

Условия трансляции матчей:

Матчи Чемпионата Украины по футболу будут транслироваться на 3-х площадках:

OTT платформа Setanta Sports

Подписчикам платформы будут доступны:

Все матчи в прямом эфире

Расширены хайлайты всех матчей

Стоимость полного пакета доступа к платформе Setanta Sports, которая будет транслировать все матчи УПЛ в прямом эфире, составит 109 грн. на месяц.

Линейные каналы Setanta Sports

Зрителям линейных каналов будут доступны:

Минимум 4 матча в прямом эфире

8 матчей в туре в записи

Youtube канал Setanta Sports

Подписчикам каналов будут доступны: