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Львов объявил о трансфере полузащитник Ингульца

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт на один год

Львов объявил о трансфере полузащитник Ингульца

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Львов" продолжает комплектовать состав на будущий сезон.

"Львы" подписали экс-полузащитника "Ингульца" Михаила Шишку. Контракт с 28-летним полузащитником рассчитан на один сезон.

Полтора года Шишка играл за "Ингулец", проведя в сумме 29 поединков. Также имеет опыт игры в Первой лиге за "Оболонь" и иностранный опыт за "Ритеряй Вильнюс" и "Динамо" Тбилиси.

Для "Львова" это второй летний трансфер. Ранее "сине-золотые" подписали 20-летнего Артема Вовкуна.

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В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово) Михаил Шишка
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Источник:
ФК Львов

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