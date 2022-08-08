Львов объявил о трансфере полузащитник Ингульца

Футбольный клуб "Львов" продолжает комплектовать состав на будущий сезон.

"Львы" подписали экс-полузащитника "Ингульца" Михаила Шишку. Контракт с 28-летним полузащитником рассчитан на один сезон.

Полтора года Шишка играл за "Ингулец", проведя в сумме 29 поединков. Также имеет опыт игры в Первой лиге за "Оболонь" и иностранный опыт за "Ритеряй Вильнюс" и "Динамо" Тбилиси.

Для "Львова" это второй летний трансфер. Ранее "сине-золотые" подписали 20-летнего Артема Вовкуна.

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