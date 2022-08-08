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Американский клуб объявил о подписании 22-летнего воспитанника Шахтера
Аренда до конца сезона в MLS
Фото: ФК Металлист 1925
Еще один украинец отправился играть в американский чемпионат.
Техасский клуб "Эль-Пасо Локомотив" объявил о подписании 22-летнего воспитанника "Шахтера" Артема Холода. Речь идет об аренде до конца сезона (чемпионат в МЛС заканчивается в конце ноября).
???????????????????? ✍️— El Paso Locomotive FC (@eplocomotivefc) August 8, 2022
The Ukrainian ???????? defender has joined El Paso Locomotive!
Details ????⬇️
Холод - воспитанник "Шахтера", который пока так и не играл за взрослую команду. На его счету годовая аренде в "Металлисте 1925" (19 игр, один гол) и полугодовая в "Мариуполе" (шесть игр, одна голевая).
"Эль-Пасо Локомотив" - техасский клуб из второго американского дивизиона. Сейчас они идут на шестой позиции в западной конференции.
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