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Американский клуб объявил о подписании 22-летнего воспитанника Шахтера

Премьер-лига
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Аренда до конца сезона в MLS

Американский клуб объявил о подписании 22-летнего воспитанника Шахтера

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Еще один украинец отправился играть в американский чемпионат.

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Техасский клуб "Эль-Пасо Локомотив" объявил о подписании 22-летнего воспитанника "Шахтера" Артема Холода. Речь идет об аренде до конца сезона (чемпионат в МЛС заканчивается в конце ноября).

Холод - воспитанник "Шахтера", который пока так и не играл за взрослую команду. На его счету годовая аренде в "Металлисте 1925" (19 игр, один гол) и полугодовая в "Мариуполе" (шесть игр, одна голевая).

"Эль-Пасо Локомотив" - техасский клуб из второго американского дивизиона. Сейчас они идут на шестой позиции в западной конференции.

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В статье: Артем Холод
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