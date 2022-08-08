Металлист определился с местом проведения матчей УПЛ

Харьковский "Металлист" определился с местом проведения домашних игр УПЛ.

Сегодня клуб посетил Закарпатскую областную военную администрацию. На Закарпатье "желто-синие" будут тренироваться, а домашние матчи команды будут проходить на ужгородском стадионе "Авангард".

"Нам очень приятно, что с первых минут нашего пребывания в Ужгороде мы почувствовали искреннее внимание и доброжелательность. Нам предоставили отличные условия для проживания, прекрасное тренировочное поле и подготовили стадион к матчам УПЛ. Мы благодарны Закарпатской ОВА и лично Виктору Федоровичу Миките за плодотворное сотрудничество", — сказал во время встречи Василий Кобин.

Напомним, что старт нового сезона УПЛ намечен на 23-е августа.