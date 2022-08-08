Суркис опроверг информацию об переговорах по Довбику

"Динамо" этим летом не вело переговоры с "Днепром-1" по трансферу Артема Довбика.

Вначале комментатор Виктор Вацко в своей авторской программе заявил, что "бело-синие" хотели подписать нападающего сборной Украины. Их спугнула запрашиваема цена в 12 миллионов евро.

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Практически сразу в комментарии FanDay Игорь Суркис опроверг эту информацию:

"12 миллионов? Мы по Довбику вообще не ступали ни в какие переговоры. Поэтому я не могу подтверждать никакие суммы, потому что переговоров не было", – заявил Игорь Суркис.

Напомним, что вначале лета были слухи о трансфере Довбика в "Торино". По итогу, переговоры сорвались.