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Суркис опроверг информацию об переговорах по Довбику

Премьер-лига
(1 голосов)

В киевском клубе его не будет

Суркис опроверг информацию об переговорах по Довбику

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" этим летом не вело переговоры с "Днепром-1" по трансферу Артема Довбика.

Вначале комментатор Виктор Вацко в своей авторской программе заявил, что "бело-синие" хотели подписать нападающего сборной Украины. Их спугнула запрашиваема цена в 12 миллионов евро.

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Практически сразу в комментарии FanDay Игорь Суркис опроверг эту информацию:

"12 миллионов? Мы по Довбику вообще не ступали ни в какие переговоры. Поэтому я не могу подтверждать никакие суммы, потому что переговоров не было", – заявил Игорь Суркис.

Напомним, что вначале лета были слухи о трансфере Довбика в "Торино". По итогу, переговоры сорвались.

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В статье: Игорь Суркис Виктор Вацко Динамо (Киев) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
FanDay

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