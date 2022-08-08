Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис опроверг информацию об переговорах по Довбику
В киевском клубе его не будет
Фото: СК Днепр-1
"Динамо" этим летом не вело переговоры с "Днепром-1" по трансферу Артема Довбика.
Вначале комментатор Виктор Вацко в своей авторской программе заявил, что "бело-синие" хотели подписать нападающего сборной Украины. Их спугнула запрашиваема цена в 12 миллионов евро.
Практически сразу в комментарии FanDay Игорь Суркис опроверг эту информацию:
"12 миллионов? Мы по Довбику вообще не ступали ни в какие переговоры. Поэтому я не могу подтверждать никакие суммы, потому что переговоров не было", – заявил Игорь Суркис.
Напомним, что вначале лета были слухи о трансфере Довбика в "Торино". По итогу, переговоры сорвались.
Популярное сейчас
- Матчи Динамо и Зари, Суперкубок УЕФА, старт Италии и Испании. Расписание футбола на 8-14 августа
- ЛЧ. Возможный вылет Рейнджерса как угроза перспективам первой корзины Динамо в ЛЕ, поул-позишн Бенфики
- Штурм - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Сегодня Кривбасс играет с Металлистом, Рух - Черноморец и другие. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО