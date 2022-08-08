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Петраков посетил тренировку Шахтера в Словении

Премьер-лига
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Там сборников немало

Петраков посетил тренировку Шахтера в Словении

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает готовиться к старту нового сезона УПЛ.

Сегодняшнюю тренировку "горняков" посетил наставник национальной сборной Украины Александр Петраков. Всего несколько дней назад коуч также заглянул и в тренировочный лагерь "Динамо".

Напомним, что вчера "Шахтер" проиграл "Роме".

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Петраков
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