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Петраков посетил тренировку Шахтера в Словении
Там сборников немало
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" продолжает готовиться к старту нового сезона УПЛ.
Сегодняшнюю тренировку "горняков" посетил наставник национальной сборной Украины Александр Петраков. Всего несколько дней назад коуч также заглянул и в тренировочный
Напомним, что вчера "Шахтер" проиграл "Роме".
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