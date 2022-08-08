Петраков посетил тренировку Шахтера в Словении

Донецкий "Шахтер" продолжает готовиться к старту нового сезона УПЛ.

Сегодняшнюю тренировку "горняков" посетил наставник национальной сборной Украины Александр Петраков. Всего несколько дней назад коуч также заглянул и в тренировочный лагерь "Динамо" .

Напомним, что вчера "Шахтер" проиграл "Роме".