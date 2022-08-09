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Динамо и Шахтер ведут борьбу за опорника Зари - источник

Премьер-лига
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Футболист может перейти в один из грандов УПЛ

Динамо и Шахтер ведут борьбу за опорника Зари - источник

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу за 25-летнего полузащитника "Зари" Егора Назарину. Об этом сообщил украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Насколько мне известно, киевское "Динамо" сейчас очень серьезно держит на радаре опорного полузащитника. За него они конкурируют с "Шахтером". Имя и фамилия этого футболиста – Егор Назарина из луганской "Зари", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

В прошлом сезоне Назарина отыграл 19 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу. Была информация, что "Динамо" работает над переходом еще одного игрока "Зари" - Владислава Кабаева.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Егор Назарина
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Источник:
Вацко on air

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