Динамо и Шахтер ведут борьбу за опорника Зари - источник

"Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу за 25-летнего полузащитника "Зари" Егора Назарину. Об этом сообщил украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Насколько мне известно, киевское "Динамо" сейчас очень серьезно держит на радаре опорного полузащитника. За него они конкурируют с "Шахтером". Имя и фамилия этого футболиста – Егор Назарина из луганской "Зари", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

В прошлом сезоне Назарина отыграл 19 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу. Была информация, что "Динамо" работает над переходом еще одного игрока "Зари" - Владислава Кабаева.