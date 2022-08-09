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Верес сыграет товарищеский матч с ЛНЗ в городе-герое Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок состоится сегодня, 9 августа

Верес сыграет товарищеский матч с ЛНЗ в городе-герое Украины

Фото: НК Верес

Новина українською

Ровенский "Верес" активно готовится к старту нового сезона УПЛ. Сегодня, 9 августа, подопечные Юрия Вирта сыграют товарищеский поединок против представителя Первой лиги черкасского "ЛНЗ".

Контрольный матч состоится на футбольном поле в городке Буча под Киевом. Начало – в 16:00.

Отмечается, что прямая трансляция поединка запланирована на Veres TV.

Напомним, ранее этим летом "Верес" сыграл вничью со "Львовом" U-19 (1:1), "Карпатами" (1:1), уступил венгерскому "Дебрецену" (0:1) и "Минаю" (1:3), а на прошлой неделе ровенчане победили "Колос" (1:0).

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В статье: Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
НК Верес

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