Президент Руха: Пусть уж лучше в УПЛ играет 10 команд, но знающих себе цену

Президент "Руха" Григорий Козловский сделал очередное заявление касательно ситуации вокруг трансляции матчей УПЛ нового сезона.

"Посмотрел программу Виктора Вацко. Несмотря на его критику, должен признать, что он абсолютно прав. Согласен, что каналы "Футбол" – это было не такое уж большое зло, как о них говорили. Теперь, когда канала не стало, мы увидели настоящий уровень украинского футбола, а затем узнали его настоящую рыночную стоимость. Соглашусь с Вацком, что у нас есть команды, не имеющие ни собственной тренировочной базы, ни футбольной школы. И есть и тренирующиеся рядом с курами. Я понимаю, что с такими клубами нам много денег не предложат. Но эти клубы, не имея собственного стадиона, играют в УПЛ и говорят, что 94 тысячи долларов за права на трансляции – это божья благодать. Возможно, это так и есть, и этих денег хватает, чтобы закрыть аренду тренировочного поля в селе Кукуево.

В этой истории сразу на ум приходит фамилия одного из президентов, который компенсирует недостатки своего клуба другой своей "добродетелью", а именно подхалимством к чиновникам Премьер-лиги. Хотел бы сказать этому человеку, пусть прекращает. Неужели язык не болит? Он уже так зализал руководителям Премьер-лиги, что те, бедняги, в туалет сходить не могут. Фамилии этого человека называть не буду, вы и так догадываетесь, кого имею в виду.

Если мы, клубы и президенты, и дальше будем вести себя, как счастливые собачки, и будем вилять хвостиком каждый раз, как в нашу сторону бросают обглоданную кость, то так к нам и будут относиться. Такова и будет наша цена. Так, может, прежде чем пускать слюну на первый попавшийся кусок мяса, посмотрите на себя со стороны? Сделайте что-нибудь для начала, сделайте что-то для украинского футбола, а потом рассказывайте!

Я за "Рух" могу сказать. Мы построили Академию, входящую в десятку лучших в Украине, мы популяризируем украинский футбол в Европе. К примеру, международный турнир COTIF в Испании, на который недавно ездили наши юниоры, обошелся клубу в 70 тысяч евро. А таких турниров, где играют наши воспитанники, 50 в год. Теперь вы понимаете, почему "Рух" не устраивают 94 тысячи долларов от телетранслятора? И этих денег не хватит даже, чтобы прокормить всех наших детей в Академии! Я уже молчу о каких-то других расходах. Да, наша основная команда пока не хватает звезд с неба, но все только начинается. Рим тоже не в один день строили. Пусть уж лучше в УПЛ играет 10 команд, но знающих себе цену. И не только играют, но и строят футбол, а не ждут подачек с панского стола, пока упадет кость, чтобы ее обгрызть и обсосать", — цитирует Козловского пресс-служба "Руха".