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Президент Руха: Пусть уж лучше в УПЛ играет 10 команд, но знающих себе цену

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Функционер снова высказался по поводу трансляций матчей УПЛ

Президент Руха: Пусть уж лучше в УПЛ играет 10 команд, но знающих себе цену

Фото: ФК Рух

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский сделал очередное заявление касательно ситуации вокруг трансляции матчей УПЛ нового сезона.

"Посмотрел программу Виктора Вацко. Несмотря на его критику, должен признать, что он абсолютно прав. Согласен, что каналы "Футбол" – это было не такое уж большое зло, как о них говорили. Теперь, когда канала не стало, мы увидели настоящий уровень украинского футбола, а затем узнали его настоящую рыночную стоимость. Соглашусь с Вацком, что у нас есть команды, не имеющие ни собственной тренировочной базы, ни футбольной школы. И есть и тренирующиеся рядом с курами. Я понимаю, что с такими клубами нам много денег не предложат. Но эти клубы, не имея собственного стадиона, играют в УПЛ и говорят, что 94 тысячи долларов за права на трансляции – это божья благодать. Возможно, это так и есть, и этих денег хватает, чтобы закрыть аренду тренировочного поля в селе Кукуево.

В этой истории сразу на ум приходит фамилия одного из президентов, который компенсирует недостатки своего клуба другой своей "добродетелью", а именно подхалимством к чиновникам Премьер-лиги. Хотел бы сказать этому человеку, пусть прекращает. Неужели язык не болит? Он уже так зализал руководителям Премьер-лиги, что те, бедняги, в туалет сходить не могут. Фамилии этого человека называть не буду, вы и так догадываетесь, кого имею в виду.

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Если мы, клубы и президенты, и дальше будем вести себя, как счастливые собачки, и будем вилять хвостиком каждый раз, как в нашу сторону бросают обглоданную кость, то так к нам и будут относиться. Такова и будет наша цена. Так, может, прежде чем пускать слюну на первый попавшийся кусок мяса, посмотрите на себя со стороны? Сделайте что-нибудь для начала, сделайте что-то для украинского футбола, а потом рассказывайте!

Я за "Рух" могу сказать. Мы построили Академию, входящую в десятку лучших в Украине, мы популяризируем украинский футбол в Европе. К примеру, международный турнир COTIF в Испании, на который недавно ездили наши юниоры, обошелся клубу в 70 тысяч евро. А таких турниров, где играют наши воспитанники, 50 в год. Теперь вы понимаете, почему "Рух" не устраивают 94 тысячи долларов от телетранслятора? И этих денег не хватит даже, чтобы прокормить всех наших детей в Академии! Я уже молчу о каких-то других расходах. Да, наша основная команда пока не хватает звезд с неба, но все только начинается. Рим тоже не в один день строили. Пусть уж лучше в УПЛ играет 10 команд, но знающих себе цену. И не только играют, но и строят футбол, а не ждут подачек с панского стола, пока упадет кость, чтобы ее обгрызть и обсосать", — цитирует Козловского пресс-служба "Руха".

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (9)
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Caballero (DC)
09.08.2022 в 12:44
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С.Карпович. (Ланівці)
09.08.2022 в 12:10
Козловський собі ціни зложити не може.Дивишся на умовний Рух чи Інгулець ,жах жахом.а як до грошей за трансляцію доходить,то корчать з себе апл.
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0
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vismut (Запорожье)
09.08.2022 в 11:49
Лучше 8 и по 4. А через 8 лет войны будет разыгрываться один чемпионат Карпатских гор.
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0
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старий фан (Рівне)
09.08.2022 в 11:46
Козловський не самий багатий в Україні? Йому можуть відповісти. 10 так 10 - Пул Ахмєтова (Шахтар, Маріуполь (чи ще хтось), пул Коломойського-Зе (Дніпро-1, Кривбас, Металіст) та пул Суркісів (Динамо, Минай). Плюс Заря, Ворскла можливо. Козловський в першу лігу - отримуй в ютюбі за трансляції.
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vismut (Запорожье)
09.08.2022 в 11:50
Забудь про Мариуполь и про ще когось... Коломойскому футбол до лампы.
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старий фан (Рівне)
09.08.2022 в 12:08
По Дніпру 1 не скажеш. Щодо Маруіполя чи ще якогось фарму Шахтаря, то він буде - не сумнівайся.
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grassion (Харьков)
09.08.2022 в 11:10
"..Нехай вже краще в УПЛ грає 10 команд..." Вопрос: А почему именно 10? Может вообще 8 клубов хватит? Ответ: "Ми збудували Академію, яка входить у десятку кращих..."
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+2
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Drovko (Lviv)
09.08.2022 в 11:10
Цифра тут ніякої ролі не грає. Суть в іншому..
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+1
0
grassion (Харьков)
09.08.2022 в 11:35
Суть в том, что за академию, за новый автобус для клуба, за новые бутсы правому защитнику- никто платить ему не будет. ТВ интересует только конечный результат этого всего, т.е. качественный продукт, за который будет платить зритель. Есть много желающих платить за просмотр игр РУХа? Есть клубы (правильно он подметил), кот. тренеруются с курами, а место в чемпионате они занимают одинаковое. Получается, что я построил академию- вы должны мне больше платить. А то, что в тв картинке будет УБОГОЕ зрелище- это пох...
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