Агент Мудрика: Шахтер отклонил все предложения. В клубе хотят получить более солидную компенсацию

Алексей Алехин, официальный представитель вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, прокомментировал информацию с потенциальным переходом украинца в Европу.

"Я не покажусь оригинальным, если скажу, что у Михаила есть огромное желание перейти в один из европейских топ-чемпионатов. При всем уважении к чемпионату Украины, мы понимаем, что из-за сложившейся ситуации в нашей стране, чемпионат в этом году будет намного слабее, чем предыдущие.

Отъезд легионеров, проведение матчей не на самых лучших полях, многочасовые переезды на автобусе, конечно, вряд ли поспособствуют прогрессу игрока. Мое мнение, что если бы не было войны, то "Шахтер" — лучший вариант для продолжения Мишиной карьеры. Как говорится, война спутала все карты.

Получив, на мой взгляд, несколько солидных финансовых предложений как для клуба, так и для игрока и учитывая происходящее в нашей стране мы с игроком надеялись, на то, что "Шахтер" примет одно из них. Но на данный момент "Шахтер" отклонил все предложения. В клубе хотят получить более солидную компенсацию.

Приятно, что директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна высоко оценил Мудрика, поставив его в один ряд со звездами мирового футбола. Приятно и то, что за последние годы "Шахтер" инвестировал большие деньги в талантливых легионеров, но самым востребованным и самым дорогим оказался Михаил Мудрик.

Футболист хочет расти, футболист хочет развиваться, играть на самом высоком уровне и защищать цвета национальной сборной. На данный момент Михаил Мудрик — игрок "Шахтера", он с уважением относится к своему клубу, является большим профессионалом и отдается на 100%, как в официальных матчах, так и на тренировках", - сказал Алехин.

Напомним, что интерес к Мудрику проявляли "Байер", "Ницца" и "Брентфорд". В переговорах с немецким клубом "горняки" часто меняли свою позицию, что в Леверкузене решили отказаться от этого трансфера.