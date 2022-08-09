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Ворскла продлила контракты с двумя полузащитниками

Премьер-лига
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Ворскла продлила контракты с двумя полузащитниками

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" на своем официальном сайте объявила о продлении сотрудничества с полузащитниками Артемом Челядиным и Юрием Козыренко.

Украинцы поставили подпись под новым соглашение - Артем на 4 года, Юрий на 3.

В минувшем сезоне 22-летний Челядин отыграл 20 матчей за полтавчан во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. 22-летний Козыренко сезон 2021/22 провел в белорусской лиге за "Ислочь", за которую сыграл 14 матчей (2 гола и 1 ассист). За полтавский клуб Юрий выступает с 2018 года.

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Напомним, ранее "Ворскла" сообщила о подписании контрактов с двумя новичками, которые были на просмотре.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Козыренко Артем Челядин
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Источник:
ФК Ворскла

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