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Ворскла продлила контракты с двумя полузащитниками
Комплектация состава продолжается
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" на своем официальном сайте объявила о продлении сотрудничества с полузащитниками Артемом Челядиным и Юрием Козыренко.
Украинцы поставили подпись под новым соглашение - Артем на 4 года, Юрий на 3.
В минувшем сезоне 22-летний Челядин отыграл 20 матчей за полтавчан во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. 22-летний Козыренко сезон 2021/22 провел в белорусской лиге за "Ислочь", за которую сыграл 14 матчей (2 гола и 1 ассист). За полтавский клуб Юрий выступает с 2018 года.
Напомним, ранее "Ворскла" сообщила о подписании контрактов с двумя новичками, которые были на просмотре.
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