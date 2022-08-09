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Заря объявила о подписании полноценного контракта с форвардом Динамо
Назарий Русин уже играл за луганчан
Фото: dynamomania.com/ Автор - Ольга Щербицкая
"Заря" продолжает работу над усилением команды. Луганский клуб оформил полноценный контракт с нападающим киевского "Динамо" Назарием Русиным.
Как сообщает пресс-служба "черно-белых", контракт 23-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2025 года. Русин уже играл за луганчан в сезоне 2019/20. Он провел 17 матчей в рамках всех турниров, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
Последним клубом Назария был одесский "Черноморец", куда он перешел в январе 2022 года, но официальных матчей в составе "моряков" так и не сыграл из-за начала полномасштабной войны россии против Украины.
Кроме того, Русин выступал на правах аренды в "Днепре-1" и польской "Легии".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу за лидера луганской "Зари".
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