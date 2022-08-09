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Динамо начинает с Ингульцом, Шахтер - с Металлистом 1925. Календарь первого круга УПЛ

Премьер-лига
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Начало уже совсем скоро

Динамо начинает с Ингульцом, Шахтер - с Металлистом 1925. Календарь первого круга УПЛ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В конце августа стартует новый сезон УПЛ.

UA-Футбол со своих источников стал известен календарь первого круга УПЛ. "Шахтер" начнет регулярный сезон игрой против "Металлиста 1925", а "Динамо" встретится с "Ингульцом".

Полный календарь первого круга:

1-й тур 23.08.2022

  • Шахтер – Металлист 1925
  • Ингулец – Динамо
  • Заря - Ворскла
  • Днепр-1 - Александрия
  • Рух - Металлист
  • Минай - Львов
  • Колос - Кривбасс
  • Черноморец - Верес

2-й тур 28.08.2022

  • Шахтер – Кривбасс
  • Динамо – Днепр-1
  • Львов - Заря
  • Металлист - Ингулец
  • Ворскла - Верес
  • Александрия - Минай
  • Колос - Рух
  • Металлист 1925 – Черноморец

3-й тур 03.09.2022

  • Рух - Шахтер
  • Заря – Динамо
  • Днепр-1 - Верес
  • Александрия – Металлист
  • Металлист 1925 – Ворскла
  • Минай - Колос
  • Черноморец - Ингулец
  • Кривбасс - Львов

4-й тур 10.09.2022

  • Шахтер – Черноморец
  • Динамо – Львов
  • Рух - Заря
  • Днепр-1 - Металлист 1925
  • Колос – Металлист
  • Ворскла – Александрия
  • Ингулец - Минай
  • Кривбасс - Верес

5-й тур 01.10.2022

  • Металлист – Шахтер
  • Минай - Динамо
  • Заря - Кривбасс
  • Львов – Днепр-1
  • Ингулец - Ворскла
  • Черноморец – Александрия
  • Металлист 1925 – Колос
  • Верес - Рух

6-й тур 08.10.2022

  • Львов - Шахтер
  • Динамо - Рух
  • Днепр-1 - Заря
  • Верес - Металлист
  • Ворскла – Черноморец
  • Кривбасс - Минай
  • Александрия – Металлист 1925
  • Колос - Ингулец

7-й тур 15.10.2022

  • Шахтер – Динамо
  • Заря – Колос
  • Рух - Днепр-1
  • Металлист - Ворскла
  • Минай - Верес
  • Ингулец – Александрия
  • Черноморец – Кривбасс
  • Металлист 1925 – Львов

8-й тур 19.10.2022

  • Шахтер – Колос
  • Динамо – Металлист
  • Черноморец - Заря
  • Днепр-1 - Ингулец
  • Ворскла - Рух
  • Металлист 1925 - Минай
  • Александрия – Кривбасс
  • Львов - Верес

9-й тур 22.10.2022

  • Минай - Шахтер
  • Динамо – Ворскла
  • Верес - Заря
  • Металлист - Днепр-1
  • Александрия – Львов
  • Кривбасс - Ингулец
  • Колос - Черноморец
  • Рух - Металлист 1925

10-й тур 29.10.2022

  • Шахтер – Александрия
  • Динамо – Кривбасс
  • Металлист 1925 - Заря
  • Днепр-1 - Черноморец
  • Львов – Металлист
  • Ворскла - Минай
  • Ингулец - Рух
  • Колос - Верес

11-й тур 05.11.2022

  • Шахтер - Ингулец
  • Черноморец – Динамо
  • Заря - Металлист
  • Днепр-1 - Минай
  • Ворскла – Львов
  • Александрия – Колос
  • Рух - Кривбасс
  • Металлист 1925 – Верес

12-й тур 09.11.2022

  • Верес - Шахтер
  • Динамо – Александрия
  • Ингулец - Заря
  • Колос - Днепр-1
  • Металлист - Металлист 1925
  • Кривбасс - Ворскла
  • Минай - Черноморец
  • Львов - Рух

13-й тур 13.11.2022

  • Шахтер - Заря
  • Динамо – Колос
  • Ворскла - Днепр-1
  • Металлист – Кривбасс
  • Рух - Минай
  • Александрия – Верес
  • Металлист 1925 – Ингулец
  • Черноморец - Львов

14-й тур 19.11.2022

  • Днепр-1 - Шахтер
  • Верес - Динамо
  • Заря – Александрия
  • Минай - Металлист
  • Колос - Ворскла
  • Ингулец - Львов
  • Рух - Черноморец
  • Кривбасс – Металлист 1925

15-й тур 26.11.2022

  • Шахтер – Ворскла
  • Динамо – Металлист 1925
  • Заря - Минай
  • Кривбасс - Днепр-1
  • Черноморец – Металлист
  • Александрия - Рух
  • Ингулец - Верес
  • Львов – Колос
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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