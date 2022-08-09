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Динамо начинает с Ингульцом, Шахтер - с Металлистом 1925. Календарь первого круга УПЛ
Начало уже совсем скоро
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В конце августа стартует новый сезон УПЛ.
UA-Футбол со своих источников стал известен календарь первого круга УПЛ. "Шахтер" начнет регулярный сезон игрой против "Металлиста 1925", а "Динамо" встретится с "Ингульцом".
Полный календарь первого круга:
1-й тур 23.08.2022
- Шахтер – Металлист 1925
- Ингулец – Динамо
- Заря - Ворскла
- Днепр-1 - Александрия
- Рух - Металлист
- Минай - Львов
- Колос - Кривбасс
- Черноморец - Верес
2-й тур 28.08.2022
- Шахтер – Кривбасс
- Динамо – Днепр-1
- Львов - Заря
- Металлист - Ингулец
- Ворскла - Верес
- Александрия - Минай
- Колос - Рух
- Металлист 1925 – Черноморец
3-й тур 03.09.2022
- Рух - Шахтер
- Заря – Динамо
- Днепр-1 - Верес
- Александрия – Металлист
- Металлист 1925 – Ворскла
- Минай - Колос
- Черноморец - Ингулец
- Кривбасс - Львов
4-й тур 10.09.2022
- Шахтер – Черноморец
- Динамо – Львов
- Рух - Заря
- Днепр-1 - Металлист 1925
- Колос – Металлист
- Ворскла – Александрия
- Ингулец - Минай
- Кривбасс - Верес
5-й тур 01.10.2022
- Металлист – Шахтер
- Минай - Динамо
- Заря - Кривбасс
- Львов – Днепр-1
- Ингулец - Ворскла
- Черноморец – Александрия
- Металлист 1925 – Колос
- Верес - Рух
6-й тур 08.10.2022
- Львов - Шахтер
- Динамо - Рух
- Днепр-1 - Заря
- Верес - Металлист
- Ворскла – Черноморец
- Кривбасс - Минай
- Александрия – Металлист 1925
- Колос - Ингулец
7-й тур 15.10.2022
- Шахтер – Динамо
- Заря – Колос
- Рух - Днепр-1
- Металлист - Ворскла
- Минай - Верес
- Ингулец – Александрия
- Черноморец – Кривбасс
- Металлист 1925 – Львов
8-й тур 19.10.2022
- Шахтер – Колос
- Динамо – Металлист
- Черноморец - Заря
- Днепр-1 - Ингулец
- Ворскла - Рух
- Металлист 1925 - Минай
- Александрия – Кривбасс
- Львов - Верес
9-й тур 22.10.2022
- Минай - Шахтер
- Динамо – Ворскла
- Верес - Заря
- Металлист - Днепр-1
- Александрия – Львов
- Кривбасс - Ингулец
- Колос - Черноморец
- Рух - Металлист 1925
10-й тур 29.10.2022
- Шахтер – Александрия
- Динамо – Кривбасс
- Металлист 1925 - Заря
- Днепр-1 - Черноморец
- Львов – Металлист
- Ворскла - Минай
- Ингулец - Рух
- Колос - Верес
11-й тур 05.11.2022
- Шахтер - Ингулец
- Черноморец – Динамо
- Заря - Металлист
- Днепр-1 - Минай
- Ворскла – Львов
- Александрия – Колос
- Рух - Кривбасс
- Металлист 1925 – Верес
12-й тур 09.11.2022
- Верес - Шахтер
- Динамо – Александрия
- Ингулец - Заря
- Колос - Днепр-1
- Металлист - Металлист 1925
- Кривбасс - Ворскла
- Минай - Черноморец
- Львов - Рух
13-й тур 13.11.2022
- Шахтер - Заря
- Динамо – Колос
- Ворскла - Днепр-1
- Металлист – Кривбасс
- Рух - Минай
- Александрия – Верес
- Металлист 1925 – Ингулец
- Черноморец - Львов
14-й тур 19.11.2022
- Днепр-1 - Шахтер
- Верес - Динамо
- Заря – Александрия
- Минай - Металлист
- Колос - Ворскла
- Ингулец - Львов
- Рух - Черноморец
- Кривбасс – Металлист 1925
15-й тур 26.11.2022
- Шахтер – Ворскла
- Динамо – Металлист 1925
- Заря - Минай
- Кривбасс - Днепр-1
- Черноморец – Металлист
- Александрия - Рух
- Ингулец - Верес
- Львов – Колос
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