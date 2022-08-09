Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
Львовское дерби в качестве подготовки
Фото: ФК Карпаты
Украинские клубы продолжают цикл подготовки к старту нового сезона. Сегодня, к примеру, состоится товарищеское львовское дерби - "Карпаты" сыграют против "Львова". Начало встречи - в 17:00.
Читайте такжеВсе спарринги клубов УПЛ этим летом
Контрольный матч, 09.08.2022
"Карпаты" 17:00 "Львов"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо начинает с Ингульцом, Шахтер - с Металлистом 1925. Календарь первого круга УПЛ
- В Офисе президента рассказали, сколько украинских воинов погибает ежедневно на данном этапе войны с рф
- Президент Руха: Пусть уж лучше в УПЛ играет 10 команд, но знающих себе цену
- Сегодня Кривбасс играет с Металлистом, Рух - Черноморец и другие. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти