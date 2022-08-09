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Все решил один гол. Верес проиграл амбициозному клубу Первой лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Черкасский коллектив вновь удивил

Все решил один гол. Верес проиграл амбициозному клубу Первой лиги

Фото: НК Верес

UA-Футбол
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Украинские клубы продолжают готовиться к новому сезону.

В этот вторник контрольный матч провели "Верес" и "ЛНЗ". Исход встречи решил поздний гол Замуренко, который принес победу амбициозному перволиговому клубу.

Отметим, что ранее черкасская команда смогла одолеть "Колос".

Контрольный матч, 09.08.2022
"Верес" - "ЛНЗ" 0:1
Гол: Замуренко 80
"Верес": Ющишин (Коркодим, 2) – Гагун (Е.Пасич, 85), Гук (Мельник, 46), Вовченко (на просмотре), Квасный (Данилюк, 78), Лебеденко (Переходько, 78), Клец (Кучеров) , 46), Гечев (Дахновский, 65), В.Шарай (Г.Пасич, 65), М.Шестаков (С.Шарай, 65), Сергийчук (Гайдучик, 65)
"ЛНЗ" (старт): Шелихов - Солдат, Лопыренок, Слотюк, Синегуб - Полюлях, Сторчоус, Нехтий - Савин, Галенко, Войцеховский

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В статье: Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
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