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Черноморец объявил о подписании албанского универсала
Может сыграть на фланге атаки и в центре нападения
Фото из социальных сетей
Одесский "Черноморец" объявил о новом трансфере.
Состав "моряков" пополнил албанец Реальдо Фили. Детали контракта с экс-игроком румынского клуба "Ботошани" не сообщается. Фили - универсал, умеющий играть на фланге атаки и в центре нападения.
Напомним, что ранее "Черноморец" досрочно
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