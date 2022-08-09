Черноморец объявил о подписании албанского универсала

Одесский "Черноморец" объявил о новом трансфере.

Состав "моряков" пополнил албанец Реальдо Фили. Детали контракта с экс-игроком румынского клуба "Ботошани" не сообщается. Фили - универсал, умеющий играть на фланге атаки и в центре нападения.