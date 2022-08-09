  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец объявил о подписании албанского универсала
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец объявил о подписании албанского универсала

Премьер-лига
(1 голосов)

Может сыграть на фланге атаки и в центре нападения

Черноморец объявил о подписании албанского универсала

Фото из социальных сетей

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" объявил о новом трансфере.

Состав "моряков" пополнил албанец Реальдо Фили. Детали контракта с экс-игроком румынского клуба "Ботошани" не сообщается. Фили - универсал, умеющий играть на фланге атаки и в центре нападения.

Напомним, что ранее "Черноморец" досрочно потерял Назария Русина, который отправился в "Зарю".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде