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Обвиняют фанатов в неонацизме. Ультрас Депортиво будут бойкотировать игру против Металлиста
С испанцами не в первый раз проблемы
Фото: ФК Металлист 1925
В августе харьковский "Металлист" проведет благотворительный матч против клуба "Депортиво". Испанские ультрас намеренны бойкотировать этот поединок.
В заявлении фанатов сказано, что они не посетят игру, поскольку стадион "посетит команда, известная неонацистской славой своих болельщиков, с военизированными формированиями, активно участвующими в батальоне "Азов".
"Мы сожалеем о положении гражданского населения, вынужденного покинуть свою землю, но считаем, что эта партия следует той же политической линии, которую мы уже видели из институтов", — отмечают они.
Ультрас клуба говорят об "очень избирательной солидарности, игнорирующую жертв в других частях планеты и поддерживающую неонацистские режимы, за спиной которых с 2014 года происходят массовые расправы и убийства". Фанаты "Депортиво" уверяют, что "не забудут жертв Донбасса, и готовы выразит свою "антифашистскую солидарность с этой территорией".
Отметим, что игра "Металлист" - "Депортиво" назначена на 13-е августа.
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