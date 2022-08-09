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Металлист 1925 усилился голкипером из Первой лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Без опыта игры в УПЛ

Металлист 1925 усилился голкипером из Первой лиги

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" совершил новый летний трансфер.

Состав клуба пополнил 26-летний голкипер Олег Мозиль. Детали контракт не разглашаются. В последнее время Мозиль защищал цвета "Агробизнеса", а перед этим играл за "Полесья".

Всего летом "Металлист 1925" совершил три трансфера. Помимо Мозиля были подписаны Мартынюк и Курыло.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) Олег Мозиль
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