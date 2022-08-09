Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 усилился голкипером из Первой лиги
Без опыта игры в УПЛ
Фото: ФК Металлист 1925
Харьковский "Металлист 1925" совершил новый летний трансфер.
Состав клуба пополнил 26-летний голкипер Олег Мозиль. Детали контракт не разглашаются. В последнее время Мозиль защищал цвета "Агробизнеса", а перед этим играл за "Полесья".
Всего летом "Металлист 1925" совершил три трансфера. Помимо Мозиля были подписаны Мартынюк и Курыло.
Читайте такжеВсе трансферы УПЛ: лето-2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Металлист 1925
Популярное сейчас
- Цыганков уже на месте. Стартовый состав Динамо на матч со Штурмом
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
- Фанаты лондонского Арсенала уже посвятили Зинченко персональный чант
- Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти