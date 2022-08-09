Металлист 1925 усилился голкипером из Первой лиги

Харьковский "Металлист 1925" совершил новый летний трансфер.

Состав клуба пополнил 26-летний голкипер Олег Мозиль. Детали контракт не разглашаются. В последнее время Мозиль защищал цвета "Агробизнеса", а перед этим играл за "Полесья".

Всего летом "Металлист 1925" совершил три трансфера. Помимо Мозиля были подписаны Мартынюк и Курыло.