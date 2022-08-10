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Шахтер - Аль-Адала: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Йовичевич во главе "Шахтера" еще не побеждал

Шахтер - Аль-Адала: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к новому сезону. Очередным спарринг-партнером команды Мирчи Луческу станет аравийский клуб "Аль-Адала". В прошлом сезоне он выступал во втором по статусу дивизионе страны и завоевал путевку в местную Про-лигу.

Напомним, что последнюю игру дончане проводили в воскресенье против "Ромы" и уступили 0:5. Следить за играми клубов УПЛ в межсезонье вы можете в нашей таблице спаррингов.

Начало матча "Шахтер" – "Аль-Адала" в 12:00.

"Шахтер" (Украина) - "Аль-Адала" (Саудовская Аравия)

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В статье: Шахтер (Донецк)
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