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Карпаты и Львов не выявили сильнейшего в спарринге

Премьер-лига
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Во львовском дерби голов не забивали

Карпаты и Львов не выявили сильнейшего в спарринге

Фото: lvivfc.com

Новина українською

Во вторник, 9 августа, ПФК "Львов" и "Карпаты"не выявили сильнейшего в контрольном мате. Львовское дерби завершилось "сухой" ничьей.

Подопечные Олега Дулуба доминировали на поле весь матч, но на табло это не отразилось. На 28-й минуте мог открывать счет игрок, находящийся на просмотре во "Львове". Футболист с лета пробивал, но голкипер "Карпат" парировал этот удар. Впоследствии возможность была у Назария Ныча, после удара Михаила Шишки. Во второй половине встречи был удар от Богдана Мишенко почти под перекладину, и здесь вратарь "зелено-белых львов" совершил сейв.

Товарищеский матч

"Карпаты" Львов - ПФК "Львов" 0:0

"Карпаты": Лепка, Болденков, Махнев, Дуць, Репета, Галенков, Приймак, Рябов, Чачуа, Кожанов, Тарануха. На замену выходили: Тлумак, Климец, Ткачук, Когут Н., Когут И., Лень, Илюхин, Савчин.

"Львов": Ильющенков, Бусько, ГНП, Муравский, Грисьо, Васильев, Якимец, ГНП, Шишка, Бугай, Ныч. На замену выходили: Михайлов, Крушинский, Ременяк, Мишенко и 2 игрока на просмотре.

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В статье: ФК Львов Карпаты (Львов)
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Источник:
ПФК Львов

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