Вирт назвал причины поражения Вереса в товарищеском матче с ЛНЗ

Главный тренер ровенского "Вереса Юрий Вирт прокомментировал поражение в контрольном матче от черкасского "ЛНЗ" (0:1).

"По сравнению с предыдущей игрой мы провели кадровую ротацию. Со старта вышли футболисты, которые имели меньше времени на поле в матче против "Колоса". Отыграли на хорошем уровне. Были ошибки в линии защиты. Дали возможность свободно работать с мячом команде" ЛНЗ". Они создавали голевые моменты. Забили свой мяч. Это ошибка нашего молодого игрока, Максима Переходько. Да, можно списать это на молодость, но хотелось бы от него больше надежности в игре в защите.

У нас тоже было достаточно шансов забить. Подвела реализация. Результат – негативный. Но главное – обошлось без травм. Понимаем, над чем работать в этот короткий период до старта сезона. В целом, наши молодые футболисты сыграли на уровне. Хотелось бы только больше работы с мячом", – сказал Вирт.