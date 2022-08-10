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Вирт назвал причины поражения Вереса в товарищеском матче с ЛНЗ

Премьер-лига
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Ровенский клуб проиграл представителю Первой лиги

Вирт назвал причины поражения Вереса в товарищеском матче с ЛНЗ

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса Юрий Вирт прокомментировал поражение в контрольном матче от черкасского "ЛНЗ" (0:1).

"По сравнению с предыдущей игрой мы провели кадровую ротацию. Со старта вышли футболисты, которые имели меньше времени на поле в матче против "Колоса". Отыграли на хорошем уровне. Были ошибки в линии защиты. Дали возможность свободно работать с мячом команде" ЛНЗ". Они создавали голевые моменты. Забили свой мяч. Это ошибка нашего молодого игрока, Максима Переходько. Да, можно списать это на молодость, но хотелось бы от него больше надежности в игре в защите.

У нас тоже было достаточно шансов забить. Подвела реализация. Результат – негативный. Но главное – обошлось без травм. Понимаем, над чем работать в этот короткий период до старта сезона. В целом, наши молодые футболисты сыграли на уровне. Хотелось бы только больше работы с мячом", – сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
НК Верес

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