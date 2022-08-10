Пятов, Джурасек и Сикан — в старте Шахтера на спарринг с Аль-Адалой

Сегодня, 10 августа, "Шахтер" проведет контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе в Словении. Донецкая команда сыграет против "Аль-Адалы" из Саудовской Аравии. Начало - в 12:00.

Игорь Йовичевич определился с составом на поединок

"Шахтер": Пятов, Кирюханцев, Бондарь, Кривцов, Корниенко, Кащук, Очеретько, Джурасек, Вакула, Сикан, Кулаков.

Запасные: Шевченко, Стасюк, Фарина, Чоботенко, Крыськив.

Трансляцию встречи будут показывать на клубном ютуб-канале и телеканале Xsport. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляции игры. Напомним, что вечером, в 20:00 "Шахтер" сыграет товарищеский матч против словенского "Домжале".