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Пятов, Джурасек и Сикан — в старте Шахтера на спарринг с Аль-Адалой
Игра начнется в 12:00
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 10 августа, "Шахтер" проведет контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе в Словении. Донецкая команда сыграет против "Аль-Адалы" из Саудовской Аравии. Начало - в 12:00.
Игорь Йовичевич определился с составом на поединок
"Шахтер": Пятов, Кирюханцев, Бондарь, Кривцов, Корниенко, Кащук, Очеретько, Джурасек, Вакула, Сикан, Кулаков.
Запасные: Шевченко, Стасюк, Фарина, Чоботенко, Крыськив.
Трансляцию встречи будут показывать на клубном ютуб-канале и телеканале Xsport. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляции игры. Напомним, что вечером, в 20:00 "Шахтер" сыграет товарищеский матч против словенского "Домжале".
⚒ Наш склад на перший матч дня з – ФК «Аль-Адала» ⚽— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 10, 2022
???? Дивіться пряму трансляцію поєдинку: https://t.co/7syxvWLq8w.
???? XSPORT#Shakhtar #Україна #ШахтарАльАдала pic.twitter.com/7IgkESSJYO
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