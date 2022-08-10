Беседин в матче со Штурмом: самое низкое качество пасов, высокий показатель потерь мяча и худший процент удачных ТТД

Матчи "Динамо" и в привычных условиях находятся под микроскопом, а когда футболу мало – то и подавно. Мы разбирали тактическую модель игры киевлян в противостоянии с "Фенербахче", затем анализировали выступление команды в первом поединке со "Штурмом". Артем Беседин фигурировал и там, и там. Несмотря на критику, которая лилась на нападающего в комментариях/пабликах/разговорах от болельщиков, были аргументы, которыми можно было оправдать пребывание форварда на поле. Но второй матч со "Штурмом" – это провал. Полный и безапелляционный.

Речь даже не об "обрезке" в центре поля, которая привела к пропущенному мячу на 27-й минуте. Речь об общей картине матча, из которой Беседин выпадал. Вышедший на замену Ванат провел на поле на 21-у минуту чистого времени меньше и сыграл полезнее. Он, по крайней мере, принял участие в голевой атаке, его процент удачных ТТД достигает 64-х, а точность пасов – 91 процент. Беседину до таких показателей далеко.

Собственно, все уже привыкли к специфической роли этого футболиста – ну не врожденный он бомбардир, не технарь и не творческий игрок. Он умеет бороться. Но во вчерашнем матче даже этот добродетель куда-то исчез. Пятнадцать единоборств – это только седьмой результат в команде. По проценту выигранных единоборств полезнее Беседина были семь игроков "Динамо". Артем не может фигурировать в рейтинге, а вот в антирейтинге – смело.

К примеру, в антирейтинге игры в пас. Хуже Артема в команде передачами не распоряжался никто. У него 19 пасов, тогда как у лучшего игрока "Динамо" по этому компоненту (Александра Сироты) – 123. Но некорректно сравнивать количество пасов в исполнении защитника и нападающего. К тому же, когда один сыграл 120 минут, а другой – 73. Показательнее – значение точности передач. 63 процента – это вообще ни о чем. Только у двух игроков проигравшей команды меньше. Не говоря уже об игроках команды-победительницы.

Десять потерь мяча Артемом Бесединым – это ниже, чем у Виктора Цыганкова с его двенадцатью потерями. Однако Виктор совершил 111 ТТД, а Артем Беседин – 39 (!). Это словно сравнивать количество грамматических ошибок у авторов большой диссертации и маленькой заметки. При примерно идентичных показателях менее грамотным будет тот, кто дал меньший объем текста.

У Беседина ноль отборов мяча, по одному подбору и перехвату, одно овладение мячом в неочевидной ситуации. Работа без мяча? Здесь тоже мимо, ведь "Динамо" в этом матче не поражало высоким прессингом. В общей сложности команда предприняла двенадцать организованных попыток перехватить мяч в центре поля или даже выше, из которых шесть были успешными. У "Штурма" эти показатели – 38 и 17 соответственно. Поэтому не было какого-либо территориального доминирования, которое можно было бы записать в актив команде в целом и Беседину в частности.

Ноль ударов по воротам, ноль активных моментов с претензиями на остроту, один заработанный на себе фол, 59 процентов успешности ТТД… Понятно, что "Динамо" для заметного прогресса в качестве игры нужен более производительный нападающий. Беседин годится, но не как основная опция. Он может быть полезен на некоторых отрезках определенных матчей. Проблема в том, что Мирча Луческу сейчас не может выбирать.

Приходится лепить из того, что есть под рукой. Как сказал бы классик, "да что вы этих де…ов держите?". Как скажет современник – а других то нет!

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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