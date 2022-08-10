СМИ: Коломойский не намерен возвращать программу "ПроФутбол"

Ведущий программы "ТаТоТаке" Роберто Моралес прокомментировал информацию о том, что бизнесмен Игорь Коломойский планирует вернуть программу "ПроФутбол" на телеканале "2+2".

"Я общался с несколькими людьми. В частности, был даже в студии "ПроФутбол Digital". И Владимир Зверов, который этим проектом управляет, говорит: "У меня разрывается телефон, и я не очень хорошо отношусь к тому человеку, который запустил такие слухи". Никто ничего не планирует. На самом деле никто на "плюсах" не в курсе этого", — рассказал Моралес.