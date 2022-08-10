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Первая победа Йовичевича. Шахтер одолел команду из Саудовской Аравии
Активность Сикана принесла результат
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" одолел в спарринге новичка высшего дивизиона чемпионата Саудовской Аравии, "Аль-Адалу".
Первый тайм должен был завершаться в пользу соперников дончан, однако за Андрея Пятова дважды сыграл каркас. А вот у противоположных ворот здорово себя проявил Сикан: форвард благодаря технике убрал опекуна и пробивал под левую стойку - после серии рикошетов мяч залетел в ворота. Во втором тайме не было и тех моментов, поэтому игра завершилась минимальной победой "оранжево-черных".
Напомним, что сегодня "Шахтер" проведет еще один спарринг. Соперником команды Игоря Йовичевича будет словенский "Домжале". Следить за этой игрой вы можете на UA-Футболе в текстовой и видео трансляциях.
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Аль-Адала" (Аль Хулайль, Саудовская Аравия) 1:0
Гол: Алджаман 43 (авт.)
"Шахтер": Пятов (Шевченко 62), Кирюханцев, Бондарь, Кривцов (Чоботенко 62), Корниенко, Кащук, Очеретько, Джурасек, Вакула, Сикан, Кулаков.
Предупреждение: Сикан 35, Бондарь 89
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