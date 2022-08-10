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Легионер Днепра-1: Буду прилагать все усилия, чтобы выучить украинский язык
Чтобы лучше понимать партнеров по команде
Фото: СК Днепр-1
Бразильский голкипер "Днепра-1" Макс Валеф в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем пребывании в новой команде.
– Сейчас совершенно новый этап в твоей карьере и жизни. Какие открытия уже совершил?
– Самое тяжелое - это язык. Английский тяжелый, а украинский еще тяжелее. Я буду прилагать все усилия, чтобы его выучить. Пытаюсь понимать партнеров, хочу с ними общаться. Очень приятно, что все ребята меня поддерживают. Хорошее отношение не только со стороны Бланко и Бузанелло, с которыми я могу свободно общаться – меня приняли все работники клуба. Следовательно, самый трудный язык, а с другим все в порядке.
– В Украине играли многие бразильские футболисты. Общался ли ты с кем-нибудь перед переходом?
– Я разговаривал с Фелипе Пиресом, который был здесь зимой. Он рассказывал только хорошее о клубе. Сказал, чтобы не беспокоился и приезжал, что все будет хорошо. Он был так спокоен и уверен, что это был один из рычагов, повлиявших на мое решение.
– Ты сыграл уже несколько матчей на сборе. Какие впечатления?
– Как я уже говорил, команда очень хорошо встретила меня. Здесь очень хорошая атмосфера, и я вижу, что команда сильная. Все работают очень усердно. Здесь новый тренер, многие новые игроки – и все друг другу помогают. Уверен, что все будет хорошо в этом сезоне.
– Вратарю очень важно общаться с защитниками во время игры. Начал ли уже учить язык?
– Пока понимаю минимум. Знаю, что от меня нужны подсказки на поле, и я всегда во время тренировок концентрируюсь на разговорах ребят. Хочу их понимать. Первая цель – изучить необходимый минимум, чтобы говорить на поле.
– Чувствуешь приближение исторического для клуба старта в Лиге Европы?
– Это будут очень и очень серьезные матчи в моей карьере. Первые в качестве игрока "Днепра-1". Могу заверить, что моя самоотдача не будет уступать командной. Для меня это будут супер-матчи, – подытожил Валеф.
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