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Победа после автогола. Шахтер - Аль-Адала 1:0. Видео гола и обзор матча
Первый триумф при Йовичевиче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" сумел прервать серию неудачных результатов на подготовительных сборах, минимально обыграв клуб "Аль-Адала". Победу удалось добыть при помощи автогола соперника, однако это не меняет общий фон - "горняки" впервые побеждают при Йовичевичу и готовятся к сезону. Сегодня их ожидает второй контрольный матч - в 20:00 клуб встретится с "Домжале".
Контрольный матч, 10.08.2022
"Шахтер" - "Аль-Адала" 1:0
Гол: Алджаман 43 (авт.)
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