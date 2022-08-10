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Случился камбэк. Металлист 1925 обыграл Александрию в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане почти не теряют очки на сборах

Случился камбэк. Металлист 1925 обыграл Александрию в контрольном матче

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
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Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона.

В эту среду контрольный матч провели "Александрия" и "Металлист 1925". Если "горожане" до перерыва повели в счете усилиями Третьякова, то после перерыва случился камбэк. Голы Курило и Зубкова принесли непростую победу коллективу Кривенцова со счетом 2:1.

Напомним, что старт нового сезона УПЛ запланирован на 23-е августа.

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Контрольный матч, 10.08.2022
"Металлист 1925" - "Александрия" 2:1
Голы: Курило 51, Зубков 88 - Третьяков 13
"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков (Шершень 80), Безуглый, Курило, Игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок, Игрок на просмотре, Ременюк (Игрок на просмотре 37), Дмитренко (Русин 64), Зубков
"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Белошевский, Цуриков, Рыбалка, Демченко, Волошин, Калитвинцев, Третьяков, Кобзарь
На смену выходили: Авагимян, Копина, Костышин, Мельник, Дячук, Дришлюк, Мартынюк, Мустафаев, Кожушко, Шулянский

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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