Случился камбэк. Металлист 1925 обыграл Александрию в контрольном матче

Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона.

В эту среду контрольный матч провели "Александрия" и "Металлист 1925". Если "горожане" до перерыва повели в счете усилиями Третьякова, то после перерыва случился камбэк. Голы Курило и Зубкова принесли непростую победу коллективу Кривенцова со счетом 2:1.

Напомним, что старт нового сезона УПЛ запланирован на 23-е августа.

Контрольный матч, 10.08.2022

"Металлист 1925" - "Александрия" 2:1

Голы: Курило 51, Зубков 88 - Третьяков 13

"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков (Шершень 80), Безуглый, Курило, Игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок, Игрок на просмотре, Ременюк (Игрок на просмотре 37), Дмитренко (Русин 64), Зубков

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Белошевский, Цуриков, Рыбалка, Демченко, Волошин, Калитвинцев, Третьяков, Кобзарь

На смену выходили: Авагимян, Копина, Костышин, Мельник, Дячук, Дришлюк, Мартынюк, Мустафаев, Кожушко, Шулянский