Кривцов: Йовичевич требует от нас атакующего футбола

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов подвел итог контрольного матча против "Аль-Адалы".

"Немного тяжелыми погодные условия были, но нужно подстраиваться под условия. Думаю, что сегодня была хорошая игра для всех игроков и для тренерского штаба. Жара немного мешала, но мы в одинаковых условиях были с соперником. Они - неплохая команда, которая любит держать мяч и с которой интересно играть. Думаю, что это лучше, чем играть в "бей-беги".

У нас много молодых игроков, но с каждым днем мы становимся все лучше и лучше. Дальше будет идти как по накатанной. Тренер требует от нас атакующего футбола, постоянной игры с мячом и чтобы мы получали удовольствие от игры. Думаю мы в хорошей физической форме, сегодня многие провели по 90 минут и ребята не были сильно уставшим", - заявил Кривцов.