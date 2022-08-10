  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривцов: Йовичевич требует от нас атакующего футбола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривцов: Йовичевич требует от нас атакующего футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Так всегда было в "Шахтере"

Кривцов: Йовичевич требует от нас атакующего футбола

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов подвел итог контрольного матча против "Аль-Адалы".

"Немного тяжелыми погодные условия были, но нужно подстраиваться под условия. Думаю, что сегодня была хорошая игра для всех игроков и для тренерского штаба. Жара немного мешала, но мы в одинаковых условиях были с соперником. Они - неплохая команда, которая любит держать мяч и с которой интересно играть. Думаю, что это лучше, чем играть в "бей-беги".

У нас много молодых игроков, но с каждым днем мы становимся все лучше и лучше. Дальше будет идти как по накатанной. Тренер требует от нас атакующего футбола, постоянной игры с мячом и чтобы мы получали удовольствие от игры. Думаю мы в хорошей физической форме, сегодня многие провели по 90 минут и ребята не были сильно уставшим", - заявил Кривцов.

Читайте такжеПервая победа Йовичевича. Шахтер одолел команду из Саудовской Аравии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде