Теперь с Мудриком и Тотовицким. Состав Шахтера на второй контрольный матч дня

За один день донецкий "Шахтер" проведет сразу два спарринга. В первой половине дня "горняки" обыграли "Аль-Адалу", во второй сыграют против "Домжале".

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Стал известен состав украинского клуба. Игор Йовичевич прогнозируемо провел 11 замен, выпустив состав приближенный к основному.

Состав "Шахтера" : Трубин, Конопля, Козык, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Топалов, Мудрик, Тотовицкий

: Трубин, Конопля, Козык, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Топалов, Мудрик, Тотовицкий Запасные: Шевченко, Стасюк, Фарина, Крыськив

Начало матча "Шахтер" - "Домжале" в 20:00.