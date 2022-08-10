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Теперь с Мудриком и Тотовицким. Состав Шахтера на второй контрольный матч дня
Вероятно, именно это можно считать основой
Фото: ФК Шахтер
За один день донецкий "Шахтер" проведет сразу два спарринга. В первой половине дня "горняки" обыграли "Аль-Адалу", во второй сыграют против "Домжале".
Стал известен состав украинского клуба. Игор Йовичевич прогнозируемо провел 11 замен, выпустив состав приближенный к основному.
- Состав "Шахтера": Трубин, Конопля, Козык, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Топалов, Мудрик, Тотовицкий
- Запасные: Шевченко, Стасюк, Фарина, Крыськив
Начало матча "Шахтер" - "Домжале" в 20:00.
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