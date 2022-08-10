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Репетиция матча УПЛ. Рух и Верес встретятся в контрольном поединке

Премьер-лига
(1 голосов)

Две команды из западной Украины

Репетиция матча УПЛ. Рух и Верес встретятся в контрольном поединке

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Клубы УПЛ продолжают подготовку к новому сезону.

Львовский "Рух" объявил о новом спарринге. Коллектив Леонида Кучука в ближайшею субботу, 13-го августа, встретится с ровенским "Вересом". Начало игры - в 18:00.

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Напомним, что ранее стал известен календарь УПЛ. "Верес" и "Рух" проведут очный поединок в пятом туре.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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