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Репетиция матча УПЛ. Рух и Верес встретятся в контрольном поединке
Две команды из западной Украины
Фото: ФК Рух
Клубы УПЛ продолжают подготовку к новому сезону.
Львовский "Рух" объявил о новом спарринге. Коллектив Леонида Кучука в ближайшею субботу, 13-го августа, встретится с ровенским "Вересом". Начало игры - в 18:00.
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Напомним, что ранее стал известен
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Источник:ФК Рух
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