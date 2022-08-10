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Разгромная победа. Шахтер - Домжале 3:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Яркий перфоманс и дубль Мудрика

Разгромная победа. Шахтер - Домжале 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" добыл вторую победу за день, обыграв в среду вечером "Домжале". Игор Йовичевич доверился боевому составу и это дало результат. Все голы в матче были забиты еще до перерыва - дважды отличился Мудрик, еще один точный удар на счету Топалова. Напомним, что ранее днем "горняки" одолели "Аль-Адалу".

Читайте такжеС дублем Мудрика. Шахтер побеждает во второй контрольном матче дня

Контрольный матч, 10.08.2022
"Шахтер" - "Домжале" 3:0
Голы: Мудрик 11 п, 32, Топалов 34

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В статье: Шахтер (Донецк)
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