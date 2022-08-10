Разгромная победа. Шахтер - Домжале 3:0. Видео голов и обзор матча

Донецкий "Шахтер" добыл вторую победу за день, обыграв в среду вечером "Домжале". Игор Йовичевич доверился боевому составу и это дало результат. Все голы в матче были забиты еще до перерыва - дважды отличился Мудрик, еще один точный удар на счету Топалова. Напомним, что ранее днем "горняки" одолели "Аль-Адалу".

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Контрольный матч, 10.08.2022

"Шахтер" - "Домжале" 3:0

Голы: Мудрик 11 п, 32, Топалов 34