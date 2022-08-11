Акценты. Шахтер, который мы потеряли

Волею военных судеб, одной из украинских команд, изменившихся в эти полгода до неузнаваемости, стала та, с которой большинство из нас привыкло связывать наибольшие ожидания в Европе. Это если не кривить душой, и не уподобляться фанатам "Динамо" (не ультрас – в широком смысле слова), чье мнение не должно учитываться уже по определению – в силу их предвзятости.

Почему должно учитываться мое мнение? Наверное, в силу равноудаленности любителя футбола из Одессы от обоих "монстров" УПЛ. Хотя так было далеко не всегда. В прошлом веке, как любой уважающий себя болельщик "Черноморца", я находился в оппозиции к столичному клубу. И одесситам действительно не за что было его любить, яркой иллюстрацией чему стало то, что в играх с ними Киев регулярно терял очки.

Большая нелюбовь фактически сошла на нет на исходе века, когда мой любимый клуб почил в бозе, а то, что от него осталось, прибрал к рукам человек, равнодушный к футболу – началась эпоха Климакса. "Черноморец" перестал звучать гордо, а ненависть Моськи к слону могла вызвать лишь легкую улыбку.

Но, как болельщик украинского футбола, я отнюдь не был в восторге от того, что в нем есть "флагман" и все остальные. При этом все лучшее должно концентрироваться в столице, для комментаторов другие команды существуют постольку поскольку, а судейские симпатии фавориту считаются делом житейским. Если Вы смотрели футбол в 90-е, не будучи фанатом "Динамо", Вы должны хорошо это помнить.

И вот тут-то на арене появляется "Шахтер" Рината Ахметова…

Если говорить о донецкой команде, которая была до него, то ее футбол в Одессе особо не котировался. Пресловутый горняцкий кубковый характер, при всех достижениях "Шахтера", во встречах с нами воспринимался под девизом: "против лома нет приема". А играть другого лома тот классический "Черноморец" не умел и не хотел. Поэтому, хоть борьба и шла с переменным успехом, но общее впечатление от такого соперника было мрачноватым. Ну не оставил он по себе светлой памяти у одесситов.

То ли дело при новом владельце клуба – когда команду возглавил Виктор Прокопенко – культовая фигура для фанатов "Черноморца". Такой "Шахтер" нам был нужен. Да что нам – вся Украина остро нуждалась в поединщике, который дерзнет бросить перчатку Великому Клубу На Все Времена. За тот "Шахтер" я болел не только поэтому, а потому что он играл легко, весело, непринужденно и вдохновенно. Это был свежий ветер в нашем футболе. И единственное, чего не хватало его болельщикам для полного счастья – чемпионского титула.

Он пришел уже в новом веке, под руководством итальянца Скалы. Но, лично для меня, это был уже не тот футбол, не та команда, не те эмоции. Игра претерпела изменения, а затем – чем дальше, тем больше – был взят курс на создание "восточноевропейской "Барселоны" за счет бразилизации "Шахтера". Наступила 12-летняя эпоха Луческу, чей апогей пришелся примерно посредине – выигранный Кубок УЕФА-2009. Но знаете, я не разделял тогда Вашей радости. Потому что писал следующее.

"Хороша Маша, да не наша. Такую евромодель тот же Луческу мог бы слепить в той же Турции. И кстати, турецкого в ней наверняка осталось бы поболе, нежели украинского в "Шахте". Бабло победило "зло". Хотя нет, в первую очередь, победил Ахметов. Жизнь показывает, что и с большими деньгами можно оставаться неудачниками. Нужна еще любовь к футболу. Этого в Донецке в достатке. Во вторую очередь, победил клуб из Донецка. Сколько бы там иностранцев не играло, а команда защищает футбольную честь этого города. И нам остается только завидовать тому, что мы – лишние на этом празднике жизни. А мы таки лишние, не сомневайтесь! Ибо, уверяю Вас, охотно верю в то, что легионеры сражались за свой клуб и город, но когда речь заходит о стране – вспомните, чьи флаги они с собой несли на награждение? Украина им, по большому счету, безразлична. В третью очередь, победила команда, представляющая украинский ЧЕМПИОНАТ. Который, между прочим, сегодня не особенно и заслуживает такой чести. Но что выросло, то выросло. Да и Кубок УЕФА нынче таков, что его позволительно брать даже представителям нашей лиги. Так что грейтесь, сколь вам будет угодно, у щедрого пламени чужого костра. Но не смешите народ байками о торжестве УКРАИНСКОГО футбола. Потому что, не ровен час, и ваши же дети вас не поймут. Примитивно высчитав, что большинство из этих "героев Украины" даже не знает украинского языка, хотя бы на бытовом уровне".

А ведь тогда бразильцы составляли лишь атакующую половину команды. В то время как все три украинца на предматчевой схеме умещались в рамках штрафной площадки. Позже придет время, когда уже впору будет вспоминать Книгу рекордов Гиннесса. На предмет количества бразильцев в небразильском клубе.

Даже в команде Де Дзерби – третьего коуча после Луческу, который ввел эту моду в свое время – их была чертова дюжина. А с примкнувшими к ним из других частей света Соломоном и Траоре – более половины всего состава. А рекорд по количеству бразильцев на поле в матче уже даже не припомню. Восемь? Девять? Воистину, "Ахметико Минейро".

Поэтому, не поверите, но были времена, когда я отдавал свое болельщицкое предпочтение у нашому Класичному "Динамо". Правда, для этого нужно было еще, чтобы его игра вызывала симпатии. Лично для меня это были периоды тренерства Демьяненко, Семина и … Луческу. Но в последнем случае, конечно, не столько игра, сколько заведомый статус андердога – скорее из чувства противоречия.

Так же, как и Вы, в еврокубках болел и болею за все наши клубы. И, естественно, "Шахтер" долгие годы был в них тем самым флагманом, иной раз блиставшим в поединках с сильными именитыми соперниками. Да, с того Кубка УЕФА много воды утекло, и сегодня я уже не столь категоричен. Но все это не отменяет доброго десятка лет, когда мне претил этот феномен Луческу.

Однако новейшая история украинского футбола внесла свои коррективы. Клуб-изгой, в который превратился "Шахтер" восемь лет назад, а главное – то, что его игра отнюдь не поблекла на этом фоне: он оставался конкурентным в Европе – все это изменило вектор симпатий отдельно взятого любителя футбола из Одессы. Особенно на фоне режима наибольшего благоприятствования, который невольно получило в тех условиях "Динамо". Вот тогда я таки-начал уважать Луческу. И результаты – ничто, игра – все.

Но только не для хозяина-барина. Через два года без чемпионства пути Ахметова и Луческу разошлись. Тогда домнул Мирча говорил, что сам устал от неустроенности. Сегодня уже проскальзывает некий намек на обиду – мол, все-таки дедушку списали. Наверное, истина, как обычно, где-то посредине.

Пришедший ему на смену Фонсека поначалу рванул гнуть свою линию, но, больно обжегшись разок-другой, на ходу переобулся и в дальнейшем банально эксплуатировал созданный предшественником отлаженный механизм. Выжав все соки из старой гвардии, выиграв то, что обязан был выиграть внутри, и ни разу не пройдя испытания отбором плей-офф снаружи. Да, были успешные игры в той же группе Лиге чемпионов (когда выходили туда без отбора), но это уже совсем другая история. После чего Паулу блестяще удалось главное в нашем деле – вовремя смыться, да еще и на повышение!

Неблагодарная миссия смены поколений в команде выпала на долю Каштру. Он вел себя скромнее, но в короткий срок сумел и молодежь подтянуть, и результат дать. А кое-кто – Патрик и Коваленко, к примеру – обрел при нем второе дыхание. Как оказалось, можно при этом и плей-офф один за другим выигрывать – после первой же зимней паузы в тренерской карьере, и конкурента в УПЛ далеко позади оставить.

Однако гримасы коронавирусного сезона да, подозреваю, жгучее желание Срны поставить у руля своего протеже, привели к странной апатии, поразившей Луиша и его команду уже следующей зимой. Обычно говорят: без меня меня женили. Почему-то не оставляет ощущение, что Каштру развели с "Шахтером" в его отсутствие – еще загодя.

Пришедший ему на смену Де Дзерби лично меня так ни разу и не впечатлил. Возможно, я был к нему предвзят. Игра "Шахтера" потеряла свою цельность, я бы даже сказал, что он потерял свое лицо. Во что бы это вылилось в дальнейшем, увы, нам не суждено уже узнать никогда. В наш уютный футбольный мирок ворвалась окружающая политическая мерзость, принеся смрад войны, разрушающей все и вся. И сия пучина поглотила "Ахметико Минейро" в один момент. Как сказал бы старина Жадсон: где бразильцы, где?

Шо мы имеем сегодня с "Шахтера"? В составе команды на официальном сайте клуба значатся два (Карл!!!) легионера. Один из которых пришел вместе с новым тренером, будучи его земляком. А другой, отчего-то нет ни малейших сомнений, что задержится тут ненадолго. Ну, разве что в знак особой благодарности клубу за свое длительное лечение. Если это вообще сейчас возможно.

Хотел было сказать, что сам тренер выбрал шапку не по сеньке, да, пробежавшись по составу сегодняшнего "Шахтера", осекся. Ну не настолько он прямо и круче того, что был у Йовичевича в Днепре. Пусть даже многие заиграны в сборной.

И знаете что? Начав тут было заупокойную, я вдруг, неожиданно для себя самого, пришел к мысли: а что, если в этом и есть сермяжная правда? Что, если двадцать лет спустя к нам вернется тот "Шахтер", что так запал мне в душу на рубеже веков? "Днепр-1" Йовичевича смотрелся вполне симпатично, а здесь ребята собраны еще мастеровитее.

И тогда чем хорват не шутит, когда румын спит? Ибо нынешняя игра "Динамо" вполне способна навеять сон на его престарелого наставника. Найдем ли мы этот новый старый "Шахтер"?

Фото - Getty Images, ФК Шахтар