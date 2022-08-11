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Йовичевич: Шахтер понемногу прибавляет. Мне нравится то, что я вижу

Премьер-лига
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Наставник "горняков" оценил победу в контрольных матчах

Йовичевич: Шахтер понемногу прибавляет. Мне нравится то, что я вижу

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал победы в товарищеских матчах над "Аль-Адалой" (1:0) и "Домжале" (3:0).

"Мы провели первый матч по схеме 4-4-2. Моментами мы играли неплохо. Такое разнообразие мне интересно, потому что в УПЛ не все играют по одной схеме. Футболистам нужно сменить чип и понять свою роль в схемах 4-4-2, 3-4-3, 5-2-3 или 4-1-4-1. Игроки должны адаптироваться под каждую схему.

Игра мне понравилась, мы могли победить и с более крупным счетом. Хорошо, что никто не травмировался, потому что нагрузки были приличные. Видно, что на сегодняшний день мы лучше и качественнее команда, чем соперники.

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Мы понемногу прибавляем. Мне нравится то, что я вижу. Однако предстоит еще много работы. И мало времени.

Как я могу оценить Мудрика, оформившего дубль? Когда у вингера в конце сезона нет голов и ассистов, это плохой показатель. Я с ним уже несколько раз говорил на эту тему. 2 гола в 19 матчах – это мало для нашего ключевого игрока. Работаем ментально и на тренировках, чтобы он лучше занимал позицию и реализовывал свои моменты, проявляя скорость, - сказал Йовичевич в интервью Youtube-каналу "горняков".

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Домжале (Словения)
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