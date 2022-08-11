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"Все, что не смогли украсть - испортили". Представитель Мариуполя показал разрушенный офис клуба

Премьер-лига
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Последствия "русского мира"

"Все, что не смогли украсть - испортили". Представитель Мариуполя показал разрушенный офис клуба

Фото: Facebook Андрея Санина

Новина українською

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин продемонстрировал разрушения клубного офиса в результате ударов российской армии.

"Наши сотрудники смогли попасть в офис ФК "Мариуполь", который также попал под обстрел российских захватчиков во время осады Мариуполя. Здание и крыша офиса получили несколько прямых попаданий российских снарядов. Но ничуть не меньшие убытки нанесли действия российских мародеров внутри здания.

Эти варвары не гнушаются ничем, они выкрутили даже батареи отопления и электрические розетки из стен. Все, что не смогли украсть, они испортили или уничтожили. Вот такой он, "русский мир...", – написал Санин на своей странице в Facebook.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин
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