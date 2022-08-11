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"Все, что не смогли украсть - испортили". Представитель Мариуполя показал разрушенный офис клуба
Последствия "русского мира"
Фото: Facebook Андрея Санина
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин продемонстрировал разрушения клубного офиса в результате ударов российской армии.
"Наши сотрудники смогли попасть в офис ФК "Мариуполь", который также попал под обстрел российских захватчиков во время осады Мариуполя. Здание и крыша офиса получили несколько прямых попаданий российских снарядов. Но ничуть не меньшие убытки нанесли действия российских мародеров внутри здания.
Эти варвары не гнушаются ничем, они выкрутили даже батареи отопления и электрические розетки из стен. Все, что не смогли украсть, они испортили или уничтожили. Вот такой он, "русский мир...", – написал Санин на своей странице в Facebook.
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