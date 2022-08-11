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Президент Кривбасса: Мы хотим стать чемпионами Украины
Амбициозные планы криворожской команды
Фото: ФК Кривбасс
Президент "Кривбасса" Константин Караманиц поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
– Это будет очень интересный чемпионат. Все ждали момента, когда начнется новый сезон. "Кривбасс" прошел перед стартом в УПЛ два больших тренировочных сбора: зимой и сейчас, летом. Ожидание? По-моему, они зашкаливают.
– "Кривбасс" - дебютант УПЛ. Но все хотят услышать от руководства о задачах клуба на сезон.
– Мы будем выходить на каждую игру и должны выигрывать каждый матч. Как бы это банально ни звучало, это и есть наша философия. Мы не можем выполнять свою работу плохо. Мы хотим стать чемпионами нашего государства, нашей Украины. И это наша главная задача. Раньше, значит, раньше. Позже, будем готовы позже. Только время ответит на все вопросы.
– Слоган клуба – "Кривбасс – Это Мы". Что для вас означает эти слова?
– Это те бурные эмоции, которые мы видим на трибунах, когда идет матч. Это когда наши игроки на футбольном поле показывают свои эмоции через призму огромного объема работы, заложенного на тренировках. "Кривбасс - Это Мы" - вся та работа, которая делается нашей большой футбольной семьей. Это, прежде всего – люди, – сказал Караманиц.
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