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Журналист: Шахтер выиграл у Динамо борьбу за лидера Зари

Премьер-лига
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Опорник, скорее всего, перейдет в стан "горняков"

Журналист: Шахтер выиграл у Динамо борьбу за лидера Зари

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Накануне украинский телекомментатор Виктор Вацко сообщал о том, что "Динамо" и "Шахтер" конкурируют в борьбе за полузащитника "Зари" Егора Назарину.

Сегодня другой журналист Игорь Бурбас в эфире "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ" подтвердил, что "горняки" интересуются 25-летним украинцем. Очень вероятно, что до конца летнего трансферного окна он окажется в стане донецкого клуба. В Украине трансферное окно действует до 22 сентября.

В то же время, отмечается, что интерес к игроку был и со стороны "Динамо", но конкретных предложений луганчане не получали. В прошлом сезоне Назарина отыграл 19 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Егор Назарина
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Источник:
ЧИСТИЙ ПІДКАсТ

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