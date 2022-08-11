Журналист: Шахтер выиграл у Динамо борьбу за лидера Зари

Накануне украинский телекомментатор Виктор Вацко сообщал о том, что "Динамо" и "Шахтер" конкурируют в борьбе за полузащитника "Зари" Егора Назарину.

Сегодня другой журналист Игорь Бурбас в эфире "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ" подтвердил, что "горняки" интересуются 25-летним украинцем. Очень вероятно, что до конца летнего трансферного окна он окажется в стане донецкого клуба. В Украине трансферное окно действует до 22 сентября.

В то же время, отмечается, что интерес к игроку был и со стороны "Динамо", но конкретных предложений луганчане не получали. В прошлом сезоне Назарина отыграл 19 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу.