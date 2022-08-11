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Мудрик: Победы и поражения – это нормальное явление на сборах
Вингер "Шахтера" отметился дублем в спарринге с "Домжале"
Фото: ФК Шахтер
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал свой дубль в ворота "Домжале" (3:0) в товарищеском матче.
– Хорошо, что победили. Нужно было эмоционально восстановиться после неудачи с "Ромой" (0:5). Но победы и поражения – это нормальное явление на сборах. Это неотделимая часть подготовки к УПЛ и Лиги чемпионов.
– Первый гол ты забил с пенальти, почему пробивал именно ты?
– Тренер и одноклубники доверяют мне. Я уже бил пенальти, и забивал. Потому все логично.
– Ты отрабатываешь удары, это помогает?
– Да, это закономерность, если и громко звучит. Если ты отрабатываешь что-нибудь, то потом оно тебе лучше на поле удается.
– Что чувствовал, когда перед матчем команды развернули плакат "Стоп войне"?
– Это очень болезненная тема. Мы никогда и не забывали, но когда это снова напоминается – всегда болезненные эмоции, будто ты туда погружаешься, – сказал Мудрик.
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