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УПЛ начала тендер на изготовление телевизионного сигнала трансляции матчей
Продолжается подготовка к новому сезону
Фото: УПЛ
УПЛ объявила о начале тендера на съемку и изготовление телесигнала 240 матчей сезона 2022/23. Об этом говорится на сайте организации.
Запрос на получение технической документации возможен до 11-го августа, сам тендер завершается 15-го числа. Условия тендера конфиденциальны.
Напомним, что главным претендентом на показ матчей УПЛ есть Setanta.
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Источник:УПЛ
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