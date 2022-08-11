УПЛ начала тендер на изготовление телевизионного сигнала трансляции матчей

УПЛ объявила о начале тендера на съемку и изготовление телесигнала 240 матчей сезона 2022/23. Об этом говорится на сайте организации.

Запрос на получение технической документации возможен до 11-го августа, сам тендер завершается 15-го числа. Условия тендера конфиденциальны.

Напомним, что главным претендентом на показ матчей УПЛ есть Setanta.