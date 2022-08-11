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УПЛ начала тендер на изготовление телевизионного сигнала трансляции матчей

Премьер-лига
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Продолжается подготовка к новому сезону

УПЛ начала тендер на изготовление телевизионного сигнала трансляции матчей

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

УПЛ объявила о начале тендера на съемку и изготовление телесигнала 240 матчей сезона 2022/23. Об этом говорится на сайте организации.

Запрос на получение технической документации возможен до 11-го августа, сам тендер завершается 15-го числа. Условия тендера конфиденциальны.

Напомним, что главным претендентом на показ матчей УПЛ есть Setanta.

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В статье: УПЛ
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Источник:
УПЛ

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