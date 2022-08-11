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Мудрик: Были предложения от Юве и Байера, но мы с руководством решили, чтобы я остался

Премьер-лига
(2 голосов)

Окажется ли это решение по итогу верным?

Мудрик: Были предложения от Юве и Байера, но мы с руководством решили, чтобы я остался

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал об интересе к его персоне со стороны топ-клубов, а также о решении остаться с "горняками".

"Были реальные предложения от "Байера", "Ювентуса" и "Брентфорда". Но мы сели с руководством клуба, пообщались и решили, что сейчас будет лучше, чтобы я остался. Не люблю загадывать заранее, потому что никогда не знаешь, как сложится будущее. Само время покажет, когда нужно уходить. Футболист не должен выходить на поле с мыслями, какие последствия будут от его ошибок и какова ответственность на нем. Если выходишь с этими мыслями, то будет очень тяжело играть.

Когда был Де Дзерби, то он неоднократно давал шанс мне и Жоре (Судакову). Мы показывали, что можем играть в основном составе. Помню матч с "Десной" и "Черноморцем", когда мы вместе вышли в основе. Я считаю, что мы оправдывали его доверие. И уже тогда показывали, что готовы конкурировать и быть игроками первого состава.

Далеко за примером не следует ходить. Возьмем "Аякс" – клуб воспитывает своих игроков, а затем продает за большие деньги. И таким молодым составом они добились хороших результатов. Можно использовать их опыт и попытаться играть своими воспитанниками.

Возможно, стратегия клуба где-то изменится и будет ставка на своих воспитанников – им будут давать играть, внушать уверенность, чтобы они прогрессировали и показывали результат, а затем продавать. Сначала вкладываешь силы и терпение, а потом можно заработать миллионы с их продаж", - заявил Мудрик.

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Ранее сообщалось, что французская "Ницца" все еще претендует на вингера.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.08.2022 в 18:24
беги Мудрик беги --упл это не футбол а в ЕК вы играть не сможете --слабоваты надо время
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