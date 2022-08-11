  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Главное – безопасность: УПЛ и УАФ обсудили с руководителями клубов начало чемпионата
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главное – безопасность: УПЛ и УАФ обсудили с руководителями клубов начало чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Тем не менее, ничего конкретного

Главное – безопасность: УПЛ и УАФ обсудили с руководителями клубов начало чемпионата

Фото: uaf.ua

Новина українською

УАФ на официальном сайте опубликовала отчет со свтречи с руководством УПЛ и представителями клубов. Обсуждался протокол безопасности для всего украинского футбола, телепул и финансовая поддержка клубов.

"В Доме футбола по инициативе президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко прошла рабочая встреча с представителями клубов Украинской Премьер-лиги. В обсуждении ключевых вопросов подготовки к старту чемпионата Украины приняли участие исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и первые вице-президенты УАФ Анатолий Демяненко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Алан Плиев и Вадим Костюченко.

Участники встречи обсудили вопрос согласования протокола безопасности проведения соревнований, который находится на утверждении Министерства обороны Украины, правоохранительных органов и местных властей регионов, где планируется играть матчи турнира. Также руководители УАФ, УПЛ и представители клубов уделили внимание вопросу создания единого телепула.

Как отметил Андрей Павелко, безопасность проведения соревнований — приоритет номер один: "Речь ведь идет не только о поединках УПЛ, но и о матчах чемпионата ПФЛ, женских клубных команд и U-19". Также, по словам Андрея Павелко, ведется поиск возможностей для поддержки клубов в это сложное время, в частности, в финансировании арбитража. "Важное условие успешного старта первого в истории футбола чемпионата в условиях войны и преодоления всех препятствий на этом пути — единство и взаимоподдержка клубов-участников. Ведь у всех нас общая цель – победа Украины и возрождение украинского футбола!" — подчеркнул глава УАФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде