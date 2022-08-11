Главное – безопасность: УПЛ и УАФ обсудили с руководителями клубов начало чемпионата

УАФ на официальном сайте опубликовала отчет со свтречи с руководством УПЛ и представителями клубов. Обсуждался протокол безопасности для всего украинского футбола, телепул и финансовая поддержка клубов.

"В Доме футбола по инициативе президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко прошла рабочая встреча с представителями клубов Украинской Премьер-лиги. В обсуждении ключевых вопросов подготовки к старту чемпионата Украины приняли участие исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и первые вице-президенты УАФ Анатолий Демяненко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Алан Плиев и Вадим Костюченко.

Участники встречи обсудили вопрос согласования протокола безопасности проведения соревнований, который находится на утверждении Министерства обороны Украины, правоохранительных органов и местных властей регионов, где планируется играть матчи турнира. Также руководители УАФ, УПЛ и представители клубов уделили внимание вопросу создания единого телепула.

Как отметил Андрей Павелко, безопасность проведения соревнований — приоритет номер один: "Речь ведь идет не только о поединках УПЛ, но и о матчах чемпионата ПФЛ, женских клубных команд и U-19". Также, по словам Андрея Павелко, ведется поиск возможностей для поддержки клубов в это сложное время, в частности, в финансировании арбитража. "Важное условие успешного старта первого в истории футбола чемпионата в условиях войны и преодоления всех препятствий на этом пути — единство и взаимоподдержка клубов-участников. Ведь у всех нас общая цель – победа Украины и возрождение украинского футбола!" — подчеркнул глава УАФ.