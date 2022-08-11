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СМИ: Бернли и середняк Бундеслиги интересуются Довбиком. Днепр-1 хочет 12 миллионов евро
Для "Динамо" сумма больше
Фото: scdnipro1.com.ua
Журналист Игорь Бурбас поделился информацией об интересе в Европе к нападающему "Днепр-1" Артему Довбику. За форварда клуб хочет получить 12 миллионов евро.
Сообщается, что от "Динамо" "Днепр-1" будет требовать больше, чем от других.
В прошлом сезоне "Бернли" вылетел из АПЛ и выступает в Чемпионшипе. Они готовы платить больше итальянцев: "Болоньи", "Торино" и "Салернитаны".
Отмечается, что итальянские клубы готовы заплатить не больше 6 миллионов евро.
Также сегодня у агентов игрока состоялась встреча с представителями середняка из Бундеслиги. Немецкий клуб проявляет предметный интерес к игроку.
В прошлом сезоне Артем провел 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 5 миллионов евро.
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