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СМИ: Бернли и середняк Бундеслиги интересуются Довбиком. Днепр-1 хочет 12 миллионов евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Для "Динамо" сумма больше

СМИ: Бернли и середняк Бундеслиги интересуются Довбиком. Днепр-1 хочет 12 миллионов евро

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас поделился информацией об интересе в Европе к нападающему "Днепр-1" Артему Довбику. За форварда клуб хочет получить 12 миллионов евро.

Сообщается, что от "Динамо" "Днепр-1" будет требовать больше, чем от других.

В прошлом сезоне "Бернли" вылетел из АПЛ и выступает в Чемпионшипе. Они готовы платить больше итальянцев: "Болоньи", "Торино" и "Салернитаны".

Отмечается, что итальянские клубы готовы заплатить не больше 6 миллионов евро.

Также сегодня у агентов игрока состоялась встреча с представителями середняка из Бундеслиги. Немецкий клуб проявляет предметный интерес к игроку.

В прошлом сезоне Артем провел 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 5 миллионов евро.

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В статье: Бернли Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
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Комментарии (3)
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Papaye (Dnipro)
11.08.2022 в 22:57
Ніхто не віддасть його за дріб'язок, бо там чималий відсоток піде Мітьюланду. Віддати за 8 і виручити за таку машину умовні три ляма, та залишитись без форварда (Громова навіть не рахуємо)? Кого за ту виручку купити на заміну? Хоча я певен, що про заміну ніхто і не думає, тут тільки гроші.
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Artemanat (Кривой Рог)
11.08.2022 в 22:41
8млн + бонусы и не маринуйте пацана! Просто пропадет в УПЛ
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MaximSK (Киев)
11.08.2022 в 21:56
Днепру надо снизить цену до 8 млн Евро, ему уже 25 лет, можно игрока передержать,хотя предложения по 6 млн Евро мало для нападающего.
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