СМИ: Бернли и середняк Бундеслиги интересуются Довбиком. Днепр-1 хочет 12 миллионов евро

Журналист Игорь Бурбас поделился информацией об интересе в Европе к нападающему "Днепр-1" Артему Довбику. За форварда клуб хочет получить 12 миллионов евро.

Сообщается, что от "Динамо" "Днепр-1" будет требовать больше, чем от других.

В прошлом сезоне "Бернли" вылетел из АПЛ и выступает в Чемпионшипе. Они готовы платить больше итальянцев: "Болоньи", "Торино" и "Салернитаны".

Отмечается, что итальянские клубы готовы заплатить не больше 6 миллионов евро.

Также сегодня у агентов игрока состоялась встреча с представителями середняка из Бундеслиги. Немецкий клуб проявляет предметный интерес к игроку.

В прошлом сезоне Артем провел 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 5 миллионов евро.